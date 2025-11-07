Portada » Noticias » Cultura » Café literario Plaza de Almas invita a un encuentro con el arte y la solidaridad

Las Tunas.- Este sábado, la Plaza Martiana se vestirá de versos y melodías con el regreso del ya tradicional café literario Plaza de Almas. A partir de las 9:30 de la mañana, la cita convoca a todos los amantes de la buena literatura y la música a una “fiesta del espíritu del arte”.

El evento, que promete llenar de energía el corazón de la ciudad, contará con un selecto grupo de invitados especiales. La velada estará animada por la presencia de la escritora Diana Laura Rodríguez Pérez, las armoniosas voces del dúo Dulce Capricho y la trova del cantautor Jesús Ricardo Pérez Sicilia.

Uno de los momentos más esperados de la mañana será la presentación especial del texto ¿Por qué siempre hablamos del fin?, perteneciente a la colección El Guijarro. La obra es del joven autor Enmanuel Aguilar Reynosa y surge desde el prestigioso taller literario El Cucalambé como parte de sus cuadernos promocionales.

Más allá de un simple acto cultural, “Plaza de Almas” nace con un profundo sentido de comunidad y solidaridad. En esta ocasión, el evento estará dedicado a los hermanos damnificados que se encuentran en la ciudad. Los organizadores hacen un llamado cordial a todos los asistentes para que contribuyan con donaciones de cualquier tipo, con un énfasis especial en alegrar la vida de los niños.

“Sobre todo, para alegrar la vida de los niños que sufren la tragedia, no que han pasado, sino que viven a todo presente, pero que en muchas ocasiones, no entienden”, reflexiona el coordinador Yury GarcíaFatela, invitando a la comunidad a tender una mano amiga.

Con la anuencia de todas las energías positivas, se promete una descarga cultural única, llena de los invitados esperados y algunas sorpresas adicionales para quienes deseen llevarse un recuerdo de una ocasión tan especial.

La Plaza Martiana los espera con las almas bien abiertas. Porque, como bien reza el lema de este encuentro: “La vida llena el espacio, todas las almas caben”.