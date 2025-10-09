Ernesto Che Guevara: un paradigma eterno de lucha

Las Tunas.- La imagen legendaria del Guerrillero Heroico Ernesto Guevara de la Serna se inmortaliza en varias naciones del mundo para encumbrar el legado de un hombre que denota en la historia por su condición de combatiente y como ícono de resistencia.

El «Che» es una de las figuras más importantes de la Revolución cubana y hoy a 58 años de su asesinato, su obra imperecedera se multiplica convertida en paradigma de hombres y mujeres, y como símbolo para las nuevas generaciones .

Este combatiente revolucionario, cuyo testimonio de consagración hizo honor a quienes fomentaron en él su vocación de servicio con principios revolucionarios, le permitieron comandar la Columna 8, Ciro Redondo, del Ejército Rebelde en la invasión a occidente, y en su búsqueda incesante de justica logró dirigir varios frentes guerrilleros y organizar la guerra revolucionaria en Bolivia.

Su integridad y disciplina, lo denotaron como presidente del Banco de Cuba, ministro de Industria y jefe de delegaciones diplomáticas cubanas a varios cónclaves mundiales, un dirigente con pasión revolucionaria que compartía, escuchaba y sentía al lado de los obreros, enseñando a cada uno de ellos a convertirse en el hombre nuevo cuya primera orden es el deber moral y político de entrega sin límites al pueblo.

Su espíritu revolucionario y obra internacionalista lo convocaron a la lucha en Bolivia, y el 8 de octubre de 1967 es herido en combate y apresado en la Quebrada del Yuro junto a seis guerrilleros. Al día siguiente de su captura fue asesinado y sepultado durante treinta años en Vallegrande hasta su hallazgo en junio de 1997.

Cuatro meses después los restos del Che y sus compañeros fueron trasladados y depositados en el Complejo Monumental Ernesto Che Guevara, en la ciudad de Santa Clara. Ese día el líder Fidel Castro expresó…«No venimos a despedir al Che y sus heroicos compañeros. Venimos a recibirlos… Veo al Che y a sus hombres como un refuerzo, como un destacamento de combatientes invencibles, que esta vez incluye no solo cubanos, sino también latinoamericanos que llegan a luchar junto a nosotros y a escribir nuevas páginas de historia y de gloria».

A 58 años de la partida física del Guerrillero Heroico se rememora su impronta en los espacios dedicados a la historia y por las nuevas generaciones que protagonizan la Jornada Ideológica Camilo-Che, para que continúe siendo faro y presente el ejemplo de quien se convirtió en paradigma para los pueblos que luchan por causas justas.

/lrc/

Comente con nosotros en la página de Facebook y síganos en Twitter y Youtube