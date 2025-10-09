9 de Oct de 2025

Las Tunas

Ernesto Che Guevara: un paradigma eterno de lucha

 - Yami Montoya
Las Tunas.- La imagen legendaria del Guerrillero Heroico Ernesto Guevara de la Serna se inmortaliza en varias naciones del mundo para encumbrar el legado de un hombre que denota en la historia por su condición de combatiente y como ícono de resistencia.

El «Che» es una de las figuras más importantes de la Revolución cubana y hoy a 58 años de su asesinato, su obra imperecedera se multiplica convertida en paradigma de hombres y mujeres, y como símbolo para las nuevas generaciones .

Este combatiente revolucionario, cuyo testimonio de consagración hizo honor a quienes fomentaron en él su vocación de servicio con principios revolucionarios, le permitieron comandar la Columna 8, Ciro Redondo, del Ejército Rebelde en la invasión a occidente, y en su búsqueda incesante de justica logró dirigir varios frentes guerrilleros y organizar la guerra revolucionaria en Bolivia.

Su integridad y disciplina, lo denotaron como presidente del Banco de Cuba, ministro de Industria y jefe de delegaciones diplomáticas cubanas a varios cónclaves mundiales, un dirigente con pasión revolucionaria que compartía, escuchaba y sentía al lado de los obreros, enseñando a cada uno de ellos a convertirse en el hombre nuevo cuya primera orden es el deber moral y político de entrega sin límites al pueblo.

Su espíritu revolucionario y obra internacionalista lo convocaron a la lucha en Bolivia, y el 8 de octubre de 1967 es herido en combate y apresado en la Quebrada del Yuro junto a seis guerrilleros. Al día siguiente de su captura fue asesinado y sepultado durante treinta años en Vallegrande hasta su hallazgo en junio de 1997.

Cuatro meses después los restos del Che y sus compañeros fueron trasladados y depositados en el Complejo Monumental Ernesto Che Guevara, en la ciudad de Santa Clara. Ese día el líder Fidel Castro expresó…«No venimos a despedir al Che y sus heroicos compañeros. Venimos a recibirlos… Veo al Che y a sus hombres como un refuerzo, como un destacamento de combatientes invencibles, que esta vez incluye no solo cubanos, sino también latinoamericanos que llegan a luchar junto a nosotros y a escribir nuevas páginas de historia y de gloria».

A 58 años de la partida física del Guerrillero Heroico se rememora su impronta en los espacios dedicados a la historia y por las nuevas generaciones que protagonizan la Jornada Ideológica Camilo-Che, para que continúe siendo faro y presente el ejemplo de quien se convirtió en paradigma para los pueblos que luchan por causas justas.

Producción de alimentos de la mano de la ciencia

Más que en otras oportunidades, ahora el sector agropecuario de la provincia de Las Tunas demanda la aplicación de un modelo de desarrollo integral basado en ciencia e innovación y que conduzca a la satisfacción de las necesidades alimentarias de todos los habitantes.

Renuevan herbario del jardín botánico de Las Tunas

El jardín botánico de Las Tunas amplió y renovó su herbario, un viejo anhelo del colectivo de la instalación que ahora dispone de un local en mejores condiciones para mantener su colección científica de plantas secas con propósitos demostrativos, de investigación y de referencia histórica.

El Correo: Un Lazo que Perdura

Este 9 de octubre se celebra el Día Mundial del Correo, fecha establecida en 1969 para honrar la creación de la Unión Postal Universal en 1874. Lejos de ser una reliquia, el servicio postal mantiene una vigencia sorprendente, adaptándose a los nuevos tiempos sin perder su esencia conectora.

Analizan en Las Tunas estrategia intersectorial en apoyo al PAMI

Ante múltiples factores de riesgos el Programa de Atención Materno Infantil (PAMI) en la provincia de Las Tunas apuesta por la labor intersectorial para priorizar el bienestar de las gestantes y sus bebés, y asegurar mejores indicadores al cierre del actual calendario en el cual se registran más de dos mil 300 nacimientos.

