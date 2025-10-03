3 de Oct de 2025

Tiempo21 de Radio Victoria

Las Tunas

Celebran su día trabajadores Agropecuarios de Las Tunas

3 de Oct de 2025
 - Yenima Díaz Velázquez
   5
Las Tunas.- La Unidad Empresarial de Base Apicultura Las Tunas acogió la celebración por el Día del Trabajador Agropecuario, a la que asistieron el primer secretario del Comité Provincial del Partido, Osbel Lorenzo Rodríguez, la gobernadora Yelenis Tornet Menéndez y representantes de las diferentes entidades del sector.

En el acto político cultural por la fecha, se entregó la medalla Marcos Martí a destacados trabajadores con 20 y 25 años de actividad ininterrumpida en el sector, con un notable aporte, directo o indirecto, a la producción de alimentos y al cumplimiento de diferentes tareas.

Se hizo un reconocimiento especial a trabajadores destacados de la entidad sede, por la obra de la vida dedicada a la apicultura y al responsable de la mejor familia apicola, dos iniciativas tuneras para garantizar que la actividad no desaparezca y sí dé mejores resultados.

Por su gestión integral, en la ocasión se entregaron diplomas a diferentes unidades del sector como Semillas, Porcino, Frutas Selectas, Suministros Agropecuarios y la Empresa de Proyectos Agropecuarios, por solo citar esos ejemplos.

El primer secretario del Comité Provincial del Partido destacó la coincidencia entre la fecha y la constitución del  primer comité central de la organización política y manifestó su absoluta confianza en que es posible satisfacer las necesidades básicas de la población y bajar los precios de los productos agropecuarios, dos demandas muy comunes en estos tiempos.

Agregó que en el territorio tunero se pueden superar las circunstancias actuales y garantizar los alimentos que requiere la población, con el uso adecuado de los recursos, y llamó a los diferentes colectivos a cumplir sus tareas con responsabilidad para bien de las familias y la sociedad.

/lrc/
Temas: día del trabajador agropecuario

