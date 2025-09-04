Radio Victoria en Vivo

Conmemoran en Las Tunas Aniversario 80 del ingreso de Fidel Castro a la Universidad de La Habana

Por: Dayana García Roldán
Las Tunas.- Con motivo del aniversario 80 del ingreso de Fidel Castro Ruz a la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana, la casa de altos estudios en Las Tunas (ULT) congregó a su comunidad para rememorar la efemérides.

El colectivo participó de un acto cargado de música, donde las declamaciones y la oratoria hicieron de la jornada un momento único de compromiso para los estudiantes que tienen al líder histórico como guía en su formación integral.

Al mismo tiempo, fue espacio propicio para reconocer a trabajadores destacados. En tal sentido, el Buró del Sindicato de la ULT otorgó la distinción Juan Tomás Roy y Rafael María de Mendive a empleados cuyos resultados les hacen merecedores de este honor. Asimismo, se entregó el Sello 30 Aniversario de la Universidad a profesionales con amplia y relevante trayectoria al servicio de la educación superior en la provincia.

Ante el alumnado se enfatizó que la Federación Estudiantil Universitaria (FEU) enfrenta importantes desafíos en el actual calendario académico, con vistas a impulsar la transformación del centro en un espacio cada vez más vinculado a las necesidades de la sociedad y el desarrollo local.

«Tenemos como motivación principal los 100 años con Fidel, a partir de lo cual realizaremos acciones para fortalecer el trabajo de la organización, así como fomentar el estudio sobre la vida y obra del Comandante, siempre involucrando al estudiantado en cada proceso», afirmó el presidente de la FEU, Yeinier Infante Leyva.

El acto constituyó un reflejo del pensamiento de Fidel, para el cual las universidades tenían la misión de abrir sus puertas al pueblo y convertirse en instituciones de investigación científica.

