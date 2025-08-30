Secretaria de la UJC recorre instituciones en Las Tunas 

Las Tunas.- En su recorrido por la provincia, Meyvis Estévez Echavarría, primera secretaria del Comité Nacional de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC), visitó el Hospital Pediátrico Mártires de Las Tunas y el Seminternado Combate Arroyo Muerto.

La representante juvenil intercambió con militantes y directivos del centro de salud y recorrió salas de los diferentes servicios de la institución tunera.

Estévez Echavarría expresó su satisfacción de saber que hay muchos jóvenes comprometidos demostrando a diario el rol imprescindible de la medicina, no sólo como ciencia, sino como ese apoyo para la gente, cargado de empeño y esfuerzos constantes.

Con la energía que caracteriza a las nuevas generaciones, la también miembro del Comité Central del Partido y del Consejo de Estado, acompañada por Milena Pérez Correoso, Primera Secretaria de la UJC en Las Tunas y por Maite Escobar Rivero, Presidenta Provincial de la OPJM fueron hasta la escuela enclavada en el municipio Majibacoa, para presenciar la activación de las Fuerzas de Acción PIoneril y conversaron con los niños que ya se alistan para el regreso a clases.