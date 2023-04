Personas vulnerables: su atención no es opcional

Cuando se analiza la ejecución del presupuesto que el Estado destina a la atención de las personas vulnerables, es preocupante que solo se haya gastado el siete por ciento en los primeros meses de 2023, cuando este es un objetivo priorizado.

La atención a las personas vulnerables no puede esperar porque sus necesidades son cada vez mayores. Y aun en medio de la falta de recursos, los problemas en su mayoría dependen de la acción de quienes tienen la responsabilidad de su atención.

Una entrevistada habla de la mala situación que tiene su vivienda. Ella se para dentro de su casa y no cree lo que está viviendo. Otra señora dice que hizo su solicitud para el problema de su chequera como jubilada y aunque ha avanzado por la acción de la delegada de su circunscripción ella no cuenta con libreta de abastecimiento para adquirir la canasta básica, por lo que pasa mucho trabajo para alimentarse. ¿Hay algo que justifique la falta de atención a esas personas, hay algo que justifique no ponerse en el lugar de los demás? Evidentemente esa señora no tiene una libreta para adquirir los productos de la canasta básica porque ha faltado gestión por parte de los responsables, que se han desentendido de su problema.

En la atención a las personas vulnerables, son los grupos de trabajo comunitario en el barrio los que más pueden influir para que se tengan en cuenta sus problemas. Y los delegados del Poder Popular son quienes representan a su población más cercana. Odalis Mastrapa Mariño, delegada de la circunscripción 93, del reparto de Buena Vista, en la ciudad de Las Tunas, señala que de sus 727 viviendas muchas tienen problemas en su construcción, planteamientos envejecidos que no tienen respuestas. “Ya están diagnosticadas las personas vulnerables y se atienden en dependencia de los recursos que tenemos”.

Indudablemente en la atención a los vulnerables ha faltadp cohesión en el trabajo que debe realizarse en conjunto por todos los actores de la comunidad y las asociaciones que agrupan a personas con alguna discapacidad, por ejemplo. No obstante, también hay muchas personas que han sido bien atendidas.

¿Y qué pasa con las madres solas con varios hijos?

Una de ellas, que tiene cuatro hijos, dice que le han prestado atención pero no como debe ser, y lo que más le choca es que le aseguran que ella tiene que esperar para solucionar sus problemas porque hay otras con mayores prioridades, para nada algo sustentable. Este es solo un ejemplo, pero hay muchos más. Las madres solas son una prioridad del Estado cubano y aunque no se puede resolver todo de momento lo que sí no puede pasar es que le den una explicación como la que ella dice y de hecho la envía a un segundo o tercer plano: hay otros casos que son prioridades, ¿y ella, que tiene cuatro hijos?

La atención a las personas vulnerables no espera, y por tanto los Consejos de Administración deben priorizar esa tarea, y evitar por todos los medios que transcurran meses sin ejecutar un presupuesto que el Estado desembolsa para el bien de toda la sociedad.

