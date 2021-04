Actuación y testimonio, realidad hecha virtud desde la radio

Las Tunas.- Contar y escuchar buenas historias es uno de los placeres al que dedicamos casi sin pensarlo buena parte de nuestras vidas, para recrear en las novelas ficticias o reales de otros personajes, anhelos y nostalgias.

El milagro se descubre mejor en un medio como la radio, sobre todo cuando desde su concepción el producto se apropia de las herramientas tradicionales y la tecnología para conquistar con maestría al oyente.

A las mañas tras estas rutinas nos asomó el Radio Festival Online Ultrasonido en su cuarta edición, con los paneles El actuar en la radio y el buen humor: experiencias en el arte sonoro cubano, y El testimonio en la radio: anatomía de un género, en los que intervinieron creadores de varias emisoras del país por videoconferencia.

Desde el Grupo Dramatizado de Radio Victoria, la actriz Elizabeth Borrero enfatizó en la importancia de siempre contar con la técnica teatral.

«Un personaje tiene alma, tiene un trabajo psicológico, corporal, que hay que tener en cuenta; eso que estudiamos en el teatro debemos llevárselo al escucha a través del sonido.

«A veces lo olvidamos y decimos: tiene una voz radial, y nos paramos con esa voz hermosa y un guion, pero no estamos transmitiendo nada; y no debemos olvidar lo que aportan los métodos de actuación, y es algo bueno para todos, no solo como actores, sino también como amantes de escuchar radio».

Desde provincias como Camagüey también llegaron las experiencias sobre la transformación en el trabajo a raíz de la Covid-19, que aceleraron el uso de la tecnología para grabar y editar los programas dramatizados, siempre con especial cuidado en la credibilidad de los efectos sonoros.

En un segundo momento el periodista Albert Blanco Zayas se refirió al testimonio como un género que enriquece los espacios informativos con hechos de gran trascendencia y significación que perduran en el tiempo, más en esta época donde se puede contar en primera persona experiencias de la batalla por la vida.

«Complementa el mensaje informativo en la cobertura a la pandemia. En este minuto los comentarios van cansando un poco a nuestra audiencia, y son los testimoniantes que han vivido el fenómeno quienes pueden transmitir un mensaje más cabal, más creíble y que haga reflexionar oportunamente a nuestro público».

Momentos de intercambio sobre las formas y modos de hacer radio en estos tiempos dotan al Radio Festival Ultrasonido de herramientas para pensar cambios serios en las rutinas productivas de un medio que se renueva con el tiempo y continúa atrapando audiencias.

