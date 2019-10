Alicia, la orquídea del patio

Jorge Smith no puede evitar que una lágrima de aventure detrás de los marcos de sus espejuelos. No trata de disimularla, porque «es muy duro que haya muerto Alicia», y no se apena por enseñar el sentimiento que ahora lo conmueve.

Habla de Alicia Alonso como quien habla de una madre, porque amiga entrañable lo fue, y de gratis, como quien dice, porque la diva del ballet mundial era muy exquisita para escoger sus amistades, y con esa misma exquisitez se hizo dueña de la amistad de Smith, que hoy llora su ausencia.

Estamos sentados en el bello y acogedor patio de su casa, en el mismo lugar donde se sentó una tarde cualquiera con la Prima Ballerina Assoluta del Ballet Nacional de Cuba, arrimado a ella, muy cerca, como hablándose al oído, conspirando y mostrando la química que surgió entre ellos desde el primer día que ella vino a Las Tunas y él la recibió como el director del Teatro Tunas.

Fue un hecho inédito porque Alicia no era dada a visitar a sus amistades, más bien había que visitarla a ella porque sus ocupaciones constantes, más que por su edad. Pero Smith le simpatizaba y le aceptó la invitación de ir a su hogar, donde la Diosa se sintió con en casa.

Aquella tarde memorable fue de historias, anécdotas, risas, complicidad, de comer dulces, tamales en cazuela, y de regalarle aquella bella orquídea que dejó sin palabras a la Diva. Fue, en fin, un día que dejó una impronta en Alicia y Smith, pero más allá, en la historia de la cultura en Las Tunas.

