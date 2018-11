Maga Merlina: yo soy una narradora mágica

Las Tunas.- La Maga Merlina, María Ibáñez, residente en Estados Unidos y ex presidenta de la Sociedad Americana de Magos, volvió a esta ciudad en una cita como el festival de magia Ánfora para el éxtasis personal desde el arte del ilusionismo, una experiencia que la atrapa desde hace 40 años cuando se acercó a esta especialidad.

Merlina, quien con anterioridad visitó a esta urbe en el 2016, siente una gratitud inmensa al conocer las nuevas estéticas de esta manifestación que hoy demuestran las nuevas generaciones vinculadas con la magia en Cuba.

Escuche entrevista con Maga Merlina https://www.ivoox.com/maga-merlina-yo-soy-narradora-magica_md_30176742_wp_1.mp3 Ir a descargar

«La magia es la narración y yo soy una narradora mágica», confiesa esta fémina que le gusta hacer escapismo, magia de cerca, ilusionismo y cartomagia.

«Mi mayor pasión es la magia infantil, no como payaso activo, me inclino por hacer magia más tenue y educacional, que me permita dejar un legado de valores humanos por el respeto social.

«Ánfora es un festival de mucho valor, que debe continuar, que se debe apoyar y mantener para que vuelva a crecer, y convertirse en un espacio internacional», subraya esta artista, quien graduada de psicología, prefirió profesionalizarse en la magia.

«El relevo de la magia está garantizado y lo que más me gusta es que estará en todas las ramas, aquí están educando a través de la ilusión, de la magia cómica, infantil, la comicidad, el escapismo, este Festival es una escuela bien fuerte para el futuro.

«Hoy tengo una deuda y es volver a esta ciudad a compartir con los magos y cada uno de ellos conmigo.

«Le debo mucho a la magia ha sido para mí todo, y pagarlo hacia delante y hacer por otro lo que alguien hizo por mí, es mi deuda mayor», destacó la Maga Merlina, cuya carrera artística le ha permitido llevar su trabajo a naciones como Guatemala, Francia, Colombia, Canadá, México y España, este último país en el cual concluyó una gira recientemente.

María Ibáñez volverá a Las Tunas en busca de nuevos espacios, de entregarle a la vida todo cuanto conoce y domina de este arte milenario.

/mdn/

