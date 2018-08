Leñadores caen ante Granma en inauguración de Serie Nacional de Béisbol

Las Tunas.- Los Leñadores de Las Tunas cayeron ante Granma ocho anotaciones por siete en el partido inaugural de la 58 Serie Nacional de Béisbol, celebrado en el estadio Mártires de Barbados, de Bayamo.

En el mismo primer episodio Las Tunas marcó una carrera y tomó la ventaja. En ese capítulo Jorge Yhonson conectó un hit y anotó por un indiscutible de Yosvani Alarcón, quien bateó de 4-2.

En la parte baja de ese mismo capítulo, los granmenses anotaron dos por hits de Roel Santos y Osvaldo Abreu y error en fildeo de Yunieski Larduet.

En el segundo anotaron tres carreras y en el cuarto ampliaron con otras tres, que decretaron la salida del box de Yoelkis Cruz.

El abridor tunero solo sacó cinco outs y no pudo dominar a los Alazanes. Posteriormente el mentor de los leñadores Pablo Civil llamó a José Ariel Moreno y Joan Antúnez, quienes tampoco se mostraron en su mejor noche.

El mánager optó entonces por el novel pitcher Kenier Ferrás quien caminó durante tres entradas, permitió un hit y no le anotaron. Después se encaramó en la lomita Rodolfo Díaz y tampoco permitió libertades en dos innings.

Tanto Ferrás como Rodolfo integraron el equipo subcampeón Nacional sub-23 y mostraron que se puede contar con ellos.

Los Leñadores estuvieron dominados durante siete episodios por César García, quien mantuvo a raya a la batería tunera y solo permitió dos anotaciones.

Las Tunas agregó una carrera en el séptimo capítulo y lo dejó todo para el noveno episodio cuando los lanzadores granmenses comenzaron a fallar.

En esa novena entrada los tuneros hicieron cuatro carreras por base por bolas a Yudier Rondón, hits consecutivos de Dennis Peña y Leonys Figueredo, pelotazo a Eduardo García y doble de Yunieski Larduet.

Los verdirrojos tuvieron el empate con hombres en tercera y segunda sin out, pero una línea fildeada fortuitamente por el relevista Juan Pérez sirvió para una jugada de doble play y ahí murió la entrada para los Leñadores.

En este primer partido no funcionó el pitcheo que se mostró descontrolado, con excepción de los noveles Kenier Ferrás y Rodolfo Díaz y se puede ver que la garra de los tuneros sigue intacta, pues el partido no se acaba hasta el out 27.

La victoria fue para César García y la derrota para Yoelkis Cruz.

A partir de este viernes Las Tunas recibirá a Guantánamo en su cuartel general, el estadio Julio Antonio Mella, de esta ciudad.

/mdn/

