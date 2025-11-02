Portada » Noticias » Las Tunas » Reanudan actividades docentes en Las Tunas este 3 de noviembre

Las aulas en Las Tunas recuperarán su ritmo habitual este lunes 3 de noviembre, al reanudarse las actividades docentes en los diferentes niveles de enseñanza, excepto en aquellas instituciones educativas que reciben a personas afectadas por el huracán Melissa.

El director general de educación provincial, Nilser Piñeda Cruz confirmó que los centros internos que actualmente albergan a los damnificados no volverán a sus funciones lectivas «hasta nuevo aviso», pues la prioridad inmediata en estas escuelas es la protección y asistencia a esa población.

En el municipio cabecera sirven de resguardo el Centro Mixto Simón Bolívar, la Escuela Pedagógica Rita Longa, la EIDE Carlos Leyva González y el campus Lenin de la Universidad de Las Tunas (ULT). Asimismo, tanto el campus Pepito Tey como la Universidad de Ciencias Médicas se reportan listas para acoger a más personas.

La misma situación se replica en otros territorios como en Jobabo, con el IPA Manifesto de Montecristi, mientras que en el municipio de Colombia, el IPI Flores Betancourt también funciona como centro de evacuación.

De esta manera, mientras la mayor parte de los estudiantes tuneros regresan a sus clases, el territorio continúa atendiendo las secuelas del huracán Melissa, lo cual demuestra un equilibrio entre la importancia de la educación y las necesidades humanitarias.

/lrc/

Comente con nosotros en la página de Facebook y síganos en Twitter y Youtube