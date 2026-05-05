Cumple Colombia campaña sobre ingresos personales 

Colombia, Las Tunas.-El municipio de Colombia se convirtió en el tercero de la provincia de Las Tunas en cumplir la campaña del impuesto sobre ingresos personales correspondiente al año 2025.

Kenia Genry Ramírez directora de la Oficina Nacional de Administración Tributaria (ONAT) en el territorio, detalló que «hicimos primeramente una depuración del potencial con las personas reales que debían de declarar y que estaban sujetas a esta obligación, con una campaña comunicacional por la radio, redes sociales, de manera presencial, esto posibilitó que también nos acercáramos a los organismos de relación y entregáramos los listados de las personas obligadas, se informaba a las autoridades con un chequeo semanal».

En esta campaña estuvieron obligados a declarar usufructuarios, artistas y trabajadores por cuenta propia, en el que la labor del colectivo de la ONAT en Colombia conllevó a este logro.

«Los 14 trabajadores de la oficina, tuvieron la responsabilidad de asistir de manera directa y por diversas vías a 83 contribuyentes, y se pudo conocer la realidad de cada uno y de esa manera poder adoptar la medida oportuna en cada momento».

La ONAT en esta localidad, junto a los organismos de relación, como la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, la Empresa de Telecomunicaciones, Vivienda, Transporte, Cultura, Salud y Educación, apoyaron e hicieron posible que se cumpliera la campaña sobre ingresos personales.

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