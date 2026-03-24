Mantienen métodos de ingreso a la Educación Superior en Las Tunas

Las Tunas.- Según orientaciones recientes del Ministerio de Educación Superior (MES) en Cuba, los procedimientos de acceso a las universidades se desarrollarán de manera similar a los aplicados en los últimos cursos, incluidos los exámenes de ingreso correspondientes.

El director de la Enseñanza Media Superior de la Dirección General de Educación en Las Tunas, Juan Carlos Reynaldo Cruz, mencionó que «hay varias vías, pues están los educandos con buenos resultados en concursos; están los colegios, dígase el pedagógico, el de Ciencias Médicas, de Periodismo.

«También aquellos que tienen carreras directas en esos conceptos y las Ciencias Básicas. Igualmente existen estudiantes con la opción de la resolución del MES, los cuales tienen derecho a solicitar carreras sin hacer exámenes de ingreso», agregó.

En la provincia, unos 1500 jóvenes cursan el duodécimo grado, según la matrícula actual, quienes se encuentran inmersos en la etapa de aplicación de las pruebas finales. Luego de este período, el cual abarca además las revalorizaciones y extraordinarios, los aspirantes continuarán con su preparación en vistas a los exámenes de ingreso con fecha para los días 5, 9 y 12 de junio.

Reynaldo Cruz agregó que «desde febrero comenzamos un intensivo preparatorio. En el caso de los que residen en la cabecera provincial serán concentrados para aprovechar más la cobertura docente en función de los estudiantes. El resto de los municipios sí cuentan con un profesor de cada asignatura por grupo docente».

Las notas obtenidas en dichas pruebas seguirán como uno de los instrumentos fundamentales para ordenar el otorgamiento de las plazas de los programas académicos de pregrado. De igual modo se mantendrán las opciones para adquirir carreras y técnicos superiores por las vías habituales.

/lrc/