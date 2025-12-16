16 de Dic de 2025

Tiempo21 de Radio Victoria

Las Tunas

Cromosoma de Amor: alegría para niños con Síndrome de Down en Las Tunas

16 de Dic de 2025
 - Dayana García Roldán
   103

En Las Tunas se inauguró el proyecto Cromosoma de Amor, con el objetivo de fomentar el desarrollo integral de los niños con Síndrome de Down.

A través de la implementación de recursos educativos, especializados y complementarios aplicables en cualquier contexto, se ofrecen herramientas para estos infantes y sus familias, con el mensaje de que cada logro, por pequeño que parezca, es un triunfo colectivo por un futuro lleno de posibilidades.

Temas: desarrollo integral de los niños - proyecto Cromosoma de Amor

