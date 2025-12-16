Portada » Noticias » Las Tunas » Cromosoma de Amor: alegría para niños con Síndrome de Down en Las Tunas

En Las Tunas se inauguró el proyecto Cromosoma de Amor, con el objetivo de fomentar el desarrollo integral de los niños con Síndrome de Down.

A través de la implementación de recursos educativos, especializados y complementarios aplicables en cualquier contexto, se ofrecen herramientas para estos infantes y sus familias, con el mensaje de que cada logro, por pequeño que parezca, es un triunfo colectivo por un futuro lleno de posibilidades.

/mga/

Comente con nosotros en la página de Facebook y síganos en Twitter y Youtube