Servicio de Neonatología en apuesta por la vida ante huracán Melissa

Las Tunas.- La vida de un niño es prioridad en la nación cubana; por ello el servicio provincial de Neonatología del Hospital General Docente Doctor Ernesto Guevara de la Serna garantiza la atención de los recién nacidos.

Ante la emergencia meteorológica que representa para el país el huracán Melissa, «hemos previsto un esquema de guardias con el colectivo médico de 24 horas, y el apoyo y preparación del personal de Enfermería», significó la doctora Lenny Carbonell García, jefa del servicio provincial de Neonatología.

«Disponemos, además, de los aseguramientos e insumos médicos indispensables para enfrentar cualquier emergencia ante el manejo del recién nacido, y la labor de experimentados profesionales con el propósito de sostener la calidad asistencial de los recién nacidos», comentó la también máster en Atención Integral al Niño.

Por su parte, la licenciada en Enfermería Yoandra Gutiérrez Velázquez aseguró que la atención se enfoca en lograr que los bebés evolucionen de manera favorable con las gestiones sanitarias establecidas en el servicio, sustentadas en las altas competencias y los protocolos de actuación.

«La principal misión es garantizar el cuidado de los neonatos. Hemos trasladado a los pacientes para los cubículos donde no hay ventanas de cristal, previendo el impacto del viento y las constantes lluvias, y de tener algún paciente ventilado existen dos cubículos disponibles para su atención especializada».

Añadió que «el personal sanitario está habilitado para tratar al neonato en situaciones de emergencias, no solo al recién nacido pretérmino y extremadamente bajo peso, favoreciendo su desarrollo y la manipulación gentil.

«Mientras, en los turnos de trabajo participan enfermeros y se coordina la labor también con los servicios de Jobabo, Puerto Padre y Amancio, que son los más distantes de la cabecera municipal. Además existe el compromiso del colectivo de reforzar la asistencia en caso de existir la necesidad».

/mga/

Comente con nosotros en la página de Facebook y síganos en Twitter y Youtube