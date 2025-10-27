EIDE tunera lista para funcionar como centro de evacuación con el paso del huracán Melissa

Las Tunas.- Ante la inminente llegada del huracán Melissa de categoría cinco, varias instalaciones pertenecientes al sector educacional del territorio por indicaciones del Consejo de Defensa Provincial se alistaron para funcionar como centros de evacuación.

Aracelia Sánchez Iglesias, directora de la Escuela de Iniciación Deportiva (EIDE) Carlos Leyva González, aseguró que las primeras medidas fueron dirigidas a la higienización y limpieza del entorno de la escuela.

«Se limpiaron todas las zanjas y desagües, además de proteger los registros eléctrico. Fueron podados los árboles que podían afectar el cableado eléctrico y la construcción de nuestro centro. Además se resguardaron todos los recursos tanto del área docente como de las instalaciones deportivas y la turbina para evitar cualquier manifestación de robo».

Sánchez Iglesias explicó que también se ordenó y organizó toda el área de dormitorios, enfermería y cocina- comedor para que todo estuviera en orden para cumplir con su misión de centro de evacuación.

«Se hizo un levantamiento de la existencia en almacén y se activaron dos locales como puesto de mando durante la evacuación. Todas las embarcaciones de las velas, remo y canotaje están resguardadas».

Los estudiantes internos de este centro educacional ya se encuentran en sus hogares, retornarán a la instalación cuando sea decretada la normalidad.

/lrc/

