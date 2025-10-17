17 de Oct de 2025

Jesús Menéndez: Un municipio en escena nacional con su Jornada de la Cultura Cubana

 - Sheyla Arteaga Rodriguez
Las Tunas.- El municipio de Jesús Menéndez se destaca como el único en el país que se inserta de manera particular en la Jornada por la Cultura Cubana, con un amplio y diverso programa de actividades que se extenderá hasta el 20 de octubre.

De acuerdo con declaraciones de Anais Ray Haines, directora del Centro Provincial de Casas de Cultura en el territorio, la jornada chaparrera ha sido diseñada para promover y celebrar las tradiciones locales, con la participación de invitados de otros municipios de la provincia como Manatí, Las Tunas y Puerto Padre.

Entre las actividades planificadas sobresale un concurso de composición musical e interpretación que tendrá lugar en el cine principal de la comunidad de Chaparra. “Por supuesto, su proyecto infantil, que es el futuro también de la música chaparrera, estará presente”, aseguró Haines.

Uno de los eventos centrales será “Plaza Teatro”, una cita que une a las manifestaciones y a los grupos más representativos del movimiento de artistas aficionados de la provincia. “Aunque es un evento de Chaparra, siempre llevamos lo mejor de la vanguardia profesional y también involucramos a otras unidades artísticas. Es un evento que va a las comunidades, a los parques, a las zonas en transformación”, explicó la directora.

La agenda también incluye un merecido homenaje a la conga Bantú por su 25 aniversario. “Que ha tenido un amplio plan de actividades, estuvo en el verano en la playa, estuvo aquí en el proyecto Zabaleando, ha tenido amplia participación en la programación y también se le dedica esta jornada”, destacó.

Ray Haines confirmó que, de manera paralela, en toda la provincia de Las Tunas se desarrolla la Jornada de la Cultura Cubana, del 10 al 20 de octubre. Esta edición está dedicada de forma especial al centenario del natalicio del líder histórico de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz, y al 95 aniversario de Armando Hart Dávalos.

Como colofón a estas celebraciones, se inserta el Festival de Apreciación Cinematográfica Cinemazul, que se desarrollará del 20 al 23 de octubre, ofreciendo una propuesta cultural integral que combina música, tradición, teatro y cine.

