Pioneros de Las Tunas, con su primer lazo azul

Las Tunas.- La Plaza Cultural de la ciudad de Las Tunas acogió este 8 de octubre, el acto provincial de ingreso a la Organización de Pioneros José Martí (OPJM), un paso significativo en la vida de los más pequeños.

Acompañados por las máximas autoridades en el territorio, un total de 67 alumnos de primer grado, pertenecientes al seminternado República de Chile, agregaron a su uniforme escolar el azul que marca su inicio en las filas pioneriles.

Padres, madres y abuelos fueron los encargados de realizar el primer nudo, un gesto que selló su integración a la OPJM y el apoyo de la familia en esta nueva etapa. Más allá de un agrego al uniforme, la pañoleta azul representa el compromiso con los valores y el estudio.

La ceremonia concluyó con una ofrenda floral a los héroes que se honran en la fecha: Camilo y Che. Asimismo, las voces de los niños a través de poesías y consignas expresaron el orgullo de portar, bien cerca del corazón, el color de su Patria.

