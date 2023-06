Sin sexismo, para más juegos felices

Mateo tiene tres años, Mar, dos. Son primos, casi hermanos y juegan un rato con carritos, otro con rompecabezas, otro con muñecas… A su edad, están libres de prejuicios que nos hemos inventado los adultos y se divierten jugando lo mismo a las muñecas que a los carritos. Para ellos, lo importante es la diversión y la exploración de su mundo a través del juego.

Afortunadamente, sus familiares entienden que la educación no sexista les hace bien y les respetan el juego libre, sin imponerles estereotipos de género.

Hoy, 21 de junio, se celebra el Día Internacional de la Educación No Sexista, una fecha que nos invita a reflexionar sobre la importancia de una educación inclusiva y equitativa.

La educación no sexista busca fomentar valores de igualdad, respeto, inclusión y diversidad, y promover la participación de todas las personas en igualdad de condiciones. Sin embargo, todavía existen prejuicios sexistas que limitan a las niñas y los niños aprendizajes útiles para el futuro.

Uno de los más comunes es limitar a los niños varones de jugar con muñecas o tener juguetes supuestamente «de niñas». Esto es un ejemplo de cómo los estereotipos de género se pueden perpetuar desde la infancia, limitando la creatividad y la exploración de intereses y habilidades. Al no permitir a los niños varones jugar con muñecas, se les priva de la oportunidad de desarrollar habilidades sociales y emocionales, como la empatía y el cuidado hacia otros.

Por otro lado, a las niñas se les suele limitar el acceso a campos de estudio considerados tradicionalmente «de hombres», como la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas. Ello restringe su potencial y limita las oportunidades de aprendizaje y desarrollo de habilidades valiosas para el futuro.

Es importante destacar que la educación no sexista no promueve una orientación sexual en particular, sino que busca fomentar el respeto y la equidad hacia todas las personas, independientemente de su orientación sexual o identidad de género. La educación no sexista busca romper con los estereotipos y prejuicios que han sido construidos en torno al género, y esto incluye el respeto hacia la diversidad sexual.

La educación no sexista permite que todas las personas puedan desarrollarse de manera plena y libre. Al promover valores de igualdad, respeto e inclusión, se crea un ambiente educativo más seguro y acogedor para todas las personas, lo que a su vez contribuye a la prevención del acoso escolar y la violencia de género.

Es 21 de junio, un día para recordarnos que la educación no sexista es fundamental para combatir los prejuicios y estereotipos de género que limitan el potencial de las niñas y los niños.

Promover una educación no sexista en todos los niveles educativos forma individuos más tolerantes, empáticos y respetuosos que puedan contribuir a la construcción de una sociedad más justa e igualitaria. Que sean más los niños y las niñas que, como Mateo y Mar, disfruten de un juego libre de límites.