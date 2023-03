Manuel René Pérez Gallego: «Ser candidato a diputado es un orgullo y un compromiso»

Las Tunas.-«Nuestro pueblo es un pueblo patriota, firme, digo y revolucionario y continuaremos en la construcción de la Revolución Socialista «, subrayó hoy Manuel René Pérez Gallego, primer secretario del Partido en Las Tunas, tras ejercer el derecho al voto en el colegio electoral número 1, de la circunscripción 5, ubicado en la Escuela Secundaria Básica «José Sacramento», del Reparto la Aguilera.

«Entre todos vamos a construir un mejor país», añadió y luego convidó a los más de 389 mil electores a acudir a las votaciones y hacer ejercicio de este derecho ciudadano conquistado desde 1959 y del cual una de las expresiones de transparencia más lúcidas es que sean, precisamente los pioneros, quienes custodien las urnas.

«Mis razones son mis hijos, mi familia, mis compañeros y nuestro pueblo», dijo, al destacar compromiso personal y popular de continuar el desarrollo del país, a partir de la fuerza unida de todos los cubanos.

Al ser interrogado acerca de qué diputado necesita hoy Cuba, contestó que, en primerísimo lugar deber ser alguien que la ame y posea vocación de servicio. «Para quienes somos candidatos, serlo es un orgullo y lo más importante es saber que representamos a un pueblo que necesita ser escuchado y que se trasmitan sus preocupaciones y experiencias. Precisamos, desde nuestras responsabilidades, un vínculo permanente con la población.

«De ser elegido el compromiso será mayor, como debe serlo el intercambio con los electores y la búsqueda de soluciones a las problemáticas», refirió.

En esta jornada electoral, las palabras de Fidel retornan, como tatas veces llenas de sabiduría y verdad: «Claro está que un diputado debe hacer todo lo que pueda por su país en cualquier parte donde se encuentre, no puede volverse sectario, pensar únicamente en su distrito; pero el diputado debe hacer todo lo que pueda por su distrito, y cuando no pueda hacer nada, hablar con los electores cada vez que pueda y explicarles qué se hace y qué no se hace, qué puede hacerse y qué no puede hacerse. Constantemente hay que estar dando explicaciones.»

«A la Revolución le ocurre que cuando ya había hecho muchas cosas, cuando había alcanzado extraordinarios logros, ahora tiene que luchar por salvar lo que hizo, ahora tiene que luchar por sobrevivir como Revolución (…)».

Votemos, hagámoslo con sentido de la actual hora que vive Cuba.

/lrc/

