Sencillamente Nela

Los candidatos a diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular son personas talentosas, competentes en lo que hacen, pero sobre todo, sencillas, gente de pueblo, que se ponen siempre en el lugar del otro, por lo que logran una empatía al primer golpe de vista.

Una de las candidatas a diputadas al Parlamento cubano por Las Tunas es Marianela Zapata Romero, a quien todos llaman Nela, una médica de profesión que ahora tiene la responsabilidad de dirigir el hospital general docente Ernesto Guevara de la Serna.

Cuando se habla con Nela, aunque sea la primera vez, tal parece que se conoce de toda la vida, porque es asequible, de verbo fácil y una entrega total a lo que hace, porque ama su profesión, de la cual habla con pasión.

«La medicina siempre fue una pasión. Es una carrera muy humana, con el conocimiento de devolverle a una persona algo tan importante como la salud, de poder ayudar a otros pueblos, y siempre es una meta por cumplir», dice.

«¿El día de la graduación? Bueno, a una siempre le parece increíble, aunque se hayan vencido todos los exámenes, seis años de la carrera, pero una no se lo cree, se está recibiendo el título y parece mentira haber llegado hasta ahí. Y a la vez es una mezcla de esa alegría con el pensamiento de la gran responsabilidad que se tiene por delante, que se deja de ser estudiante para encarar lo que entraña ser médico y el compromiso que eso significa».

Nela inicia su trayectoria laboral en el 2001 como médico de la familia en la zona de La Irma, área de salud del policlínico Aquiles Espinosa, del municipio Las Tunas.

En el 2004 le otorgan la residencia de medicina interna en el Hospital General Docente Ernesto Guevara de la Serna y en 2007 asume la jefatura del servicio de urgencia y emergencia de ese centro asistencial, hasta el 2008, que pasa a ser jefa del servicio de medicina.

«El hospital Ernesto Guevara es una parte importante de mi vida, mi otra casa, porque permanezco mucho tiempo aquí. Después de graduada en el 2001 estuve dos años de servicio social en el área de salud del policlínico Aquiles Espinosa, y de ahí he estado en este hospital por unos 20 años. Aquí me hice especialista, crecí y he ido asumiendo varias responsabilidades; este colectivo de más de tres mil trabajadores llega a formar parte de nuestra vida, de nuestra familia».

Guyana es un país de Sudamérica ubicado en la costa del Atlántico Norte, lleno de bosques tropicales y música calipso; vinculado culturalmente con la región del Caribe, vio un día de 2014 llegar a Nela en misión internacionalista.

«La experiencia de la misión en Guyana es algo inolvidable. Otra cultura, otros compañeros, lejos de la familia, pero sobre todo la posibilidad de apreciar la satisfacción y el agradecimiento de todas esas personas que veían una medicina diferente, un médico diferente. Fue realmente muy importante y algo que no se olvida jamás, el reconocimiento de las personas, amistades hasta hoy y el placer de todo lo que pudimos hacer por el pueblo guyanés».

¿Y la familia de esta mujer llena de bondad y amor por el prójimo desde su posición de médica? ¿Y sus expectativas ante la posibilidad de integrar el Parlamento cubano?

«Mi familia lo más importante. Una familia numerosa, muy consolidada, con muy buenas relaciones, mi matrimonio con un hijo pequeño de cinco años, con excelentes relaciones y todo el apoyo y la comprensión de mi esposo, y gracias a él hoy he podido sostener y llevar todas estas responsabilidades, El apoyo de mi familia ha sido vital en todo».

¿Y el Parlamento?

«Ser una representante de mi pueblo en el Parlamento y sobre todo del sector de la Salud Pública es una oportunidad muy importante, para poder desde este espacio ayudar a resolver problemas del sector y del pueblo en sentido general».

Marianela Zapata Romero, o simplemente Nela, es una de las mujeres empoderadas de Las Tunas, que ha sabido crecer ante cada una de las metas que le ha impuesto la vida. Y desde su posición de médica y directora del hospital general docente Ernesto Guevara de la Serna, su casa grande, vela por la salud de los demás, convencida de que escogió bien su profesión, esa que cada día le da y le quita el sueño, apegada a su familia, a su esposo y sus colegas.

/mga/

Comente con nosotros en la página de Facebook y síganos en Twitter y Youtube