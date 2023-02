El amor, en el umbral de tantísimos misterios

El tiempo apremia para amar, nunca resulta vasto para hacer tangible el más humano y poderoso de los sentimientos. Universal, sutil o escandaloso; el amor nos hace andar, a veces flotar y en otras ocasiones propina esperados o estrepitosos descensos.

14 de febrero, festejo que históricamente está ligado a las parejas y que rememora la historia de San Valentín, quien diera nombre y sentido al Día de los enamorados. Y cuando se acerca o llega la fecha preparamos y pensamos en la persona con la que deseamos hacer las horas más bellas, con quien anhelamos tejer y destejer el mundo, fundar hogar y ver “ tiritar, azules, los astros, a lo lejos».

Con esas emociones a flor de piel el amor nos pone justo en medio del deseo de ser, tal y como dijera Silvio, el batiscafo hacia el abismo del ser amado.

Día de los Enamorados, Día del Amor y la Amistad, Día de San Valentín, buzones, corazones rojos, cartas, flores, tarjetas, chocolates, propuestas de matrimonio, cenas románticas, peluches, perfumes: amor. No obstante, esta visión del amor, que reconocemos hermosa y valedera, sírvanos también para reflexionar y comprender ciertos significados de las cosas ¿Se puede celebrar el 14 de febrero desde otra mirada que no sea la tradicional? ¿Se puede deconstruir esta fecha? ¿Cuán dañino es el mito del amor romántico?

Existe una lista larga de mitos románticos históricamente perjudiciales, fundamentalmente, para las mujeres. Estas ideas pueden ser “la media naranja” “el hombre perfecto” “el amor de pareja es lo más importante en la vida” “los celos son una muestra de amor” entre tantísimos otros que nos dañan e invalidan para disfrutar el amor a plenitud, con felicidad.

Me apunto en el equipo de quienes escogen amar a diario, y no le ponen al día del amor una fecha, como diría una colega, «la cosa así es más duradera y menos estresante» porque ya sabemos que la economía está difícil, a veces no hay tiempo para comprar un regalo y…si la cuestión es que estás solo, te diré como un meme que vi en las redes: No pienses que vas a pasar San Valentín solo, sino que alguien lo pasará sin ti….

Hay que relajarse, soltar ataduras, zafarse del regalo con cintas y corazones. Podemos amar y, sobre todo, amarnos mejor…Piénsatelo.



/mga/

