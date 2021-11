Nosotros, Fidel… cumplir con la palabra

¿Existe una fórmula para hacer corpóreo lo que físicamente no está? ¿Cómo es posible permanecer aquí, abandonar la muerte física, y caminar en eterno «recuento y marcha unida»? ¿Cuál es el sustrato, la materia de esos «grandes» que nos hacen empinarnos sobre nuestra propia estatura?…tantas preguntas para entender cómo se da y cómo hacer posible la mística de que Fidel esté entre nosotros. Mas ese «estar» no es propiedad natural per se, sino que hay que sembrarlo cada día, con dedicación de jardinero, con el amor y el orgullo vastos para verlo florecer en bien de Cuba y el mundo, con signo de justicia y con la misma estatura moral de sus ideas.

Y no es ese un camino fácil, tampoco es que sea difícil; lo que sí está claro es que es hoy necesario, tan imperioso como la fue repetir aquella noche solemne: «Yo soy Fidel.» Ahora somos nosotros, los que vivimos la circunstancia dolorosa de su muerte, quienes tenemos el desafío de hacer que quien es «ya del viento, permanezca entre nosotros con toda su carga de sabiduría, lucidez y entrega». Ahora somos nosotros quienes tenemos que cumplir con la palabra.

En audio:

