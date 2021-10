Memorias de la introducción del Tae Kwon Do en Las Tunas

Los orígenes del Tae Kwon Do se remontan al año 50 a.n.e con la práctica del arte marcial taekkyon del que se han encontrado vestigios en Corea y no es hasta abril de 1955 que se propone el nombre actual. Surgen varias escuelas que influyeron en la aparición de la Asociación Coreana de este arte. Se extiende por el mundo y en mayo de 1973 se funda la Federación Mundial de Tae Kwon Do WTF.

En agosto de 1986 llegan a Cuba los instructores coreanos Lee Yonk Sok, sexto Dan y Pe Jo Mian, quinto Dan con el objetivo de introducir el Tae Kwon Do, estilo Chang Hung. En diciembre se realiza la primera competencia en la Ciudad Deportiva entre un grupo de instructores que practicaban el Tae Kwon Do ITF como arte marcial para las tropas especiales del ejército y el equipo nacional cubano de Tae Kwon Do WTF.

En enero de 1987, el profesor ecuatoriano cuarto dan Fernando Jaramillo Trujillo, brinda una demostración a un reducido grupo de participantes, en su mayoría integrantes del equipo nacional Karate-Do, de este modo promueve la práctica del Tae Kwon Do en la modalidad deportiva. En agosto, Cuba es representada con cuatro atletas de este arte marcial en los X Juegos Panamericanos en Indianápolis, Estados Unidos, y ganan solo dos combates.

Motivado por su popularidad, en octubre, el Departamento Nacional de Capacitación del Instituto Nacional de Deporte, Educación Física y Recreación (Inder), imparte en La Habana un curso para preparar a instructores de todo el país. La Dirección Provincial de Deportes en Las Tunas selecciona a José López Gutiérrez, profesor de Judo en el poblado de Vázquez; Humberto Enriques, profesor de Educación Física en el poblado de Calixto y cinta negra en Karate; y José Leiva, profesor de halterofilia en la entonces Filial de Cultura Física. Ellos reciben clases teóricas y de entrenamiento.

A principios de 1988, José López Gutiérrez inicia el entrenamiento en la Unidad Militar Territorial de Puerto Padre y en la Unidad de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) de esa localidad, como parte de la preparación en defensa personal de los combatientes. En febrero, Humberto Enrique crea un grupo de unos 10 practicantes, en horario extra de su trabajo, en la Casa Central del Minint, del municipio de Las Tunas.

Este grupo entrenado por Humberto era capitaneado por el atleta Luís Aguilera Varona, quien tenía experiencia anterior en el karate. Luis se desempeña como activista una vez recibido un curso de instructor en La Habana, desde entonces segundo entrenador del equipo compuesto por más de 20 alumnos de la primera categoría. Se inició el entrenamiento sin recurso alguno, las espinilleras, coderas, petos y otros medios eran resultado de la innovación de atletas y entrenadores.

Con posterioridad, Humberto entrena en un gimnasio improvisado en el Ministerio de la Construcción, frente a la Fábrica de Pienso, trasladado más tarde a la antigua Sepmi. En julio de ese año, al inaugurarse la Sala Polivalente “Leonardo Mackenzie Grant” se les asigna un gimnasio en sus instalaciones. En el campeonato nacional de primera categoría efectuado en la ciudad deportiva de La Habana, los días 2 al 4 de diciembre de 1988, participa una representación del equipo, en su mayoría con experiencia en el karate, donde Luis, además de ser activista, compite y obtiene medalla de bronce. Logran el séptimo lugar por equipo.

El Licenciado en Cultura Física y cinturón negro primer Dan, Armando Lorenzo de Armas Suárez, inicia en Puerto Padre, de modo oficial, el entrenamiento en ese territorio. Al principio entrenan en el área deportiva de Tenis de campo. Entre los practicantes se destacan David Rodríguez, Lorie Lobera y Yoanqui Luis. Se incorpora además, Osvaldo Solórzano, quien entrena en el Pre-universitario Rigoberto Batista Chapman, ubicado en la localidad de San Ramón.

En 1989, Luis funda un área en el poblado de Bartle, apoyado también por el activista Rider Montero Quesada. Participaban de ambos sexos y varias edades. Por esta época es seleccionado Yalemí Isumí Sae Cartaya como comisionado provincial de este deporte. En un momento determinado el equipo de Las Tunas estaba compuesto por integrantes del área de Bartle.

A mediados de 1989 se organiza un área en la Filial de la Universidad en Las Tunas con 10 atletas, de los que se destacan: René Fonseca, Pedro la O y Carlos Andrés Pedroso Martínez, entrenados por el puertopadrense José Santos Leyva Rodríguez. En noviembre, como parte de la preparación previa al campeonato nacional a desarrollarse en diciembre, los practicantes tuneros del equipo de mayores fueron a competir con el equipo de Jobabo entrenado por el profesor Yalemí Isumí, cinta negra en Judo, primera experiencia en un tope competitivo.

La preselección de Las Tunas, primera categoría masculino, participa en el Campeonato nacional efectuado en el ateneo deportivo Fernando de Dios Buñuel, de Holguín, los días del 8 al 12 de diciembre de 1989. Entre los competidores participan Richard Carralero Cabrera, Juan Gonzáles, Alexander Espinosa, Abel Herrera, Luis Aguilera Varona y Frank León. Los tuneros obtienen el noveno lugar por equipo.

Los días del 1 al 4 de mayo de 1990 se realiza en Holguín la primera Copa Rogelio More in Memoriam auspiciada por la Agencia de Información Nacional (AIN), actualmente Agencia Cubana de Noticias (ACN). En el evento participaron seis provincias. Las Tunas se ubica en el último puesto. En el mes de julio, mantienen el noveno lugar en el Campeonato Nacional primera categoría masculino celebrado en esa ciudad. Se destacan: Joel Área, en 50kg; Ideal Andrés Martínez, en 54kg; Alejandro Lora, en 58kg; Héctor Rodríguez, en 62 kg; y Jorge Luís Solórzano, en 78kg.

Para los taekwondistas tuneros, estos eventos significaron la base para una nueva etapa de su desarrollo deportivo.

