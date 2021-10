Retrato de Camilo

Alguna vez en una carta a su amigo José Antonio Pérez, a propósito del golpe de Estado de Fulgencio Batista, Camilo Cienfuegos escribió:

Quien escribía estaba lejos de la Patria, tendría entonces apenas 21 años de edad y enfrentaba los rigores típicos en la vida del emigrante; de esas vicisitudes contaba a familiares y amigos desde los Estados Unidos. Con un tono jocoso y peculiar, en un juego muy suyo de palabras, las cartas mezclaban el inglés y el español, a veces incluso otros idiomas.

Yo estoy very good and ustedes (…) Capito tue parla italiano (…) Gente, no se me pueden quejar, pues les escribo en 16 idiomas, en esta corrida me convierto en un delegado de la ONU.