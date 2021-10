El Juego del Calamar: ¿a cuánto estás dispuesto por cambiar tu vida?

Al día más de cuatro mil personas llaman al número de ocho dígitos que aparece en la tarjeta de presentación de la serie El Juego del Calamar, y a través de la cual reclutaron a 456 participantes a “jugar”, por así decirlo, con la vida propia y la ajena a cambio de una suma de dinero tan grande que la muerte parecía el precio justo por alcanzarla.

En la vida real el número de teléfono usado en la serie coreana existe y su dueño, quien no conocía de la producción hasta que alguien marcó y dijo que aceptaba el juego, ha tenido más llamadas en un día que en todo un mes. La duda agobia a cualquiera, ¿sería la gente capaz de someterse a uno de estos juegos por tal de darle un giro de 180 grados a su vida?

La trama se desarrolla en Corea del Sur, un país con una de las escalas de crecimiento económico más altas del mundo y que ha prosperado increíblemente en las últimas cuatro décadas, al punto de tener un PIB de 1.6 billones de dólares, por lo que se ubica entre las 10 economías más importantes del mundo por volumen de PIB.

Pero no es en el escenario de los exitosos empresarios coreanos donde se enmarca El juego del calamar, sino en el de esas personas que no han prosperado como quisieran, tienen deudas que no pueden pagar y ven en las apuestas el único horizonte; un grupo poblacional contrapuesto totalmente a la imagen de triunfo del país asiático.

La pirámide social a escalar en Corea del Sur, como en tantos países, tiene una pendiente muy pronunciada, y no es privativo de naciones con altos estándares de vida, claro que no. Despojarnos de un contexto de vulnerabilidad económica y cultural es extremadamente complicado tanto allá como aquí y son las señas que nos va dejando El juego del calamar a medida que nos adentramos en la vida de su protagonista.

Seong Gi-Hyn, interpretado por el actor Lee Jung Jae, es un hombre común, con una hija a la que no puede responder como quisiera por problemas financieros y también de carácter; una madre que dobla horas trabajando y de la cual depende, y además con un gusto peligroso por las apuestas. Con tales arrastres su prototipo era ideal para aceptar el juego más importante de su existencia.

Cuánto podría hacer el ser humano si tiene la soga al cuello y cuánto los que disponen de dicha soga para disfrutar de experiencias exóticas, como ver a un montón de personas morir tal cual animales de laboratorio, en pugna por la supervivencia. He aquí una cuestión que invade a los espectadores.

La serie ha sido un éxito internacional, aunque algunos la catalogan de plagio por otras series como “Battle Royale”, “Alice in Borderland” o el filme “As the God´s Will” y según informaciones conservadoras brindadas por sus ejecutivos puede ser la más vista en la historia de Netflix, superando a otras de habla no inglesa como Lupin y Casa de Papel e, incluso, podría rebasar a la que lidera las encuestas: Bridgerton.

¿Pero qué nos atrae tanto de esta serie? ¿La violencia a la que son sometidos sus participantes, los escenarios en los cuales se desarrollan los juegos, la idea de que puede ganar alguien con desventajas en la ley de selección natural o el reflejo exacerbado de un mundo disparejo e injusto?

Lo cierto es que la polémica de la pugna de clases en el país asiático, tuvo en 2020 su máxima expresión en el filme “Parásitos”, ganador del premio Oscar a mejor película y la trama también coloca a los personajes en situaciones precarias con comportamientos y toma de decisiones al límite. Ambas producciones logran el éxito gracias a argumentos con una fuerte crítica social y redireccionan las miradas hacia fenómenos que están latentes desde hace mucho tiempo (en cualquier parte de este planeta) y que han sido alumbrados eficientemente por un gran reflector: al arte.

/mga/