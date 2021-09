María Elena Molinet, la quiero nuestra

La vida y obra de María Elena Molinet de la Peña (Chaparra 1919- La Habana 2013), se ha estudiado con profundidad pero no la conocemos lo suficiente. Mi admiración por ella comenzó por Lourdes Alejandra Salgado una de sus jóvenes discípulas que la visitaba cada año y me traía anécdotas increíbles de una mujer apasionada por el diseño, la docencia y el amor al otro.

Quise hacerle un homenaje por sus 102 años, y para ello utilicé algunas notas sacadas de internet pero no me daban a esa inmensa mujer que arropaba el documental de Alina Morante, presentado en la TV cubana por su centenario.

No es hasta ahora que me arriesgo y muestro lo escrito a Silvia María Llanes Torres, ese regalo que María Elena escogió como hija, y ella con el agradecimiento me devuelve con voz apasionada, a la María Elena que quise encontrar y completar.