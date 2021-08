Fidel y Cuba, los hijos de la tormenta

¿Por qué y cómo hemos resistido los cubanos? La única respuesta está en la raíz y esencia mismas de este pueblo y en la capacidad de la dirección de un guía que, aún en medio de las más difíciles adversidades, supo conducirnos a puerto seguro.

De Fidel, García Márquez escribió: «Una cosa se sabe con seguridad: esté donde esté, como esté y con quien esté, Fidel Castro está allí para ganar. Su actitud ante la derrota, aun en los actos mínimo de la vida cotidiana, parece obedecer a una lógica privada: ni siquiera la admite y no tiene minuto de sosiego mientras no logra invertir los términos y convertirla en victoria. Nadie puede ser más obsesivo que él cuando se ha propuesto llegar al fondo de cualquier cosa. No hay un proyecto colosal y milimétrico en el que no se empeñe con una pasión encarnizada. Y en especial si tiene que enfrentarse a la adversidad.»

Que una isla 84 veces más pequeña que su enemigo principal haya resistido los embates de la historia y los de los hombres resulta, a veces, un verdadero misterio. En esa especie de sortilegio, en esa ecuación en la cual son muchas las variables, están cubanos como Martí y Fidel; así le llama el pueblo cubano, desde el más sincero afecto, a quien tras la victoria del primero de enero de 1959 aventuró que sería esta una Revolución en constante batalla contra la adversidad y los pronósticos.

Maestro en estas lides, Fidel supo cargar con el peso de tantos destinos ajenos, capear las tormentas, sortear las dificultades, resistir, aprender, enseñarnos…vencer. El pueblo cubano sabe de esa capacidad, la admiramos y la disfrutamos y la agradecimos en innumerables oportunidades; hoy la extrañamos. Pero somos hijos de la tormenta y aquí andamos con su ejemplo, como adarga al brazo.

Tiempo21 comparte con los internautas un trabajo producido en ocasión del 95 cumpleaños de Fidel y en el que se rememoran algunos de esos momentos de la historia en los que las dificultades le hicieron y nos hicieron, como pueblo, crecernos.

En audio:

/mga/

Comente con nosotros en la página de Facebook y síganos en Twitter y Youtube