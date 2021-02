El carnero de la discordia

Las Tunas.- Que en esta ciudad exista una carnicería estatal especializada en carnes de ganado menor es una idea magnífica, pues brinda una opción más de alimentos a los tuneros. Sin embargo, la buena intención se malogra por los precios en la oferta; no es entendible que en estos tiempos el kilogramo de carnero tenga un valor de 280 pesos.

Sí, sí, usted no ha leído mal: 280 pesos. Es decir, que una pierna de tres kilogramos, por ejemplo, cuesta 840 pesos. Y la pregunta es sencilla, ¿quién puede pagarlo?

Uno de los clientes que se encontraba en el establecimiento expresó su asombro:

«Mi nombre es Bernardo Ochoa, andaba buscando carne y llegué a este local. Me parece que está muy costosa, incluso si la comparamos con los privados que, aunque ahora la oferta casi es nula, la venden a 90 o 100 pesos. Yo me acabo de enterar que este sitio pertenece al Estado, y realmente considero que los precios son abusivos».

Por su parte Nelson Enrique González, el único obrero de la carnicería, está consciente de que los precios son elevados, aunque él no es responsable de su conformación.

Hay que partir del costo de un producto para conformar los valores de la oferta y según la Teoría de los precios, del Premio Nobel Milton Fridman, la fórmula para estimarlos es la siguiente:

Costos fijos totales + Cálculo de costos variables totales = La suma de costos fijos y variables. La suma de costos fijos y variables / Su producción total estimada = Costo por unidad de producción.

Esta fórmula puede ser complicada para quienes no conocen de economía. Pero si vamos a los pasos para fijar los precios el primero define todo lo demás:

Ahí está la esencia de la conformación de un precio en un país como el nuestro. Si la población es la necesitada y el proyecto cubano responde a los principios del socialismo, ¿cómo es posible establecer un precio que para la mayoría resulta inalcanzable?

Vayamos a ejemplos prácticos.

La canasta básica en Cuba cuesta alrededor de mil 528 pesos por persona e incluye productos alimenticios y servicios como la electricidad, el agua potable, el transporte, y la adquisición de productos de aseo.

Si las pensiones en el país van desde mil 528 pesos hasta mil 733, el salario mínimo es de dos mil 100 pesos y en la provincia de Las Tunas, el salario medio es dos mil 707, al cierre de diciembre con el incremento definido por la Tarea Ordenamiento, entonces, ¿cuántas veces una persona puede comprar en una carnicería como la de objeto de análisis?

En video



En el caso de que una pierna de carnero pese dos kilogramos como mínimo (en ese establecimiento pesan más por su tamaño) hay que pagar 560 pesos, y de acuerdo con las características de esa carne que tiene mucho hueso porque la pieza es entera, eso podría dar, a lo sumo, cinco días de comida.

Si un pensionado con la cuantía más alta comprara le quedarían mil 173 pesos, al del salario mínimo mil 540 y al del medio, en la provincia, dos mil 147; pero le restan tres semanas del mes.

¿Cuántas veces más pueden comprar, valorando que deben dejar mil 528 pesos para la canasta básica, sin contar, además, que hay que adquirir carne de cerdo (cuando aparezca), pescado, el módulo regulado, el pollo de la carnicería, otros productos liberados del sector estatal y no estatal, viandas, hortalizas, especies…

Así las cosas, los precios de la carnicería son inaccesibles, y solo hablamos de una persona, sin mencionar que hay muchos núcleos familiares con más de tres integrantes, y un solo salario.

¿Han pensado en ello los directivos de la Empresa de ganado menor?

Julio César González Cruz, director de Egame en Las Tunas, accedió gentilmente a explicar las razones de esos precios.

En audio



«Esto es un poco complejo. Nosotros compramos el ovejo en pie a 50 pesos el kilogramo. Cuando nosotros adquirimos un animal de 30 kilogramos invertimos mil 500 pesos. El ovejo, en particular, genera poca carne, y por lo general pierde el 60 por ciento de su peso, por lo que de 30 kilogramos se queda en 11,7 de carne limpia, porque en la provincia obtenemos el 39 por ciento limpio.

«Al llevarlo a la venta a la población porcionado, y venderlo a los precios actuales nos da dos mil 260 pesos en ventas y aparentemente cualquiera puede pensar que es una ganancia de mil y tantos pesos, pero cuando la empresa tiene que aportar el 10 por ciento para el desarrollo local, el cinco de la compra, hasta llegar al 24,5 por ciento que debemos desembolsar, por lo que solo quedan un poco más de 900 pesos para enfrentar toda la vida de la entidad. Eso no da ni para el salario de los trabajadores».

Son comprensibles los motivos de la empresa, que es comercializadora y no productora. Pero ¿quién entiende las razones de la población, que al final es la que paga las ganancias para sustentar una entidad?

Es realmente imposible acceder a la carne de carnero dependiendo de un salario. No es un problema de la empresa de Las Tunas, es a nivel nacional, pero la tendencia de no pocas entidades y vendedores de todo tipo es buscar utilidades y eso es correcto, pero ¿y a la población quién la protege? Ni las entidades del Estado ni las no estatales pueden buscar utilidades afectando a la población, que no tiene la culpa de los entramados de quienes comercializan.