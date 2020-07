Diversificarán producciones en panaderías de Las Tunas

Las Tunas.- La elaboración de productos derivados de la harina de trigo es una iniciativa que poco a poco se debe extender a la red de panaderías pertenecientes a la Empresa Cubana del Pan, en la provincia de Las Tunas.

Para los participantes del Encuentro Provincial de Panaderos, efectuado en esta ciudad, la introducción de nuevas materias primas, dicen a las claras del compromiso de buscar alternativas para diversificar las producciones dirigidas a la población.

Elisabeth Céspedes, jefa del departamento de producción en la empresa tunera, explicó que se trabaja fundamentalmente en la elaboración de bases de pizzas pre-elaboradas, variedades de torticas y pan baguette.

«Debemos intensificar las labores y lograr nuevas producciones para rondar las 10 especialidades de productos en las entidades con la introducción de viandas como la yuca, el boniato, el plátano y la calabaza», comentó Elisabeth Céspedes.

Brindar variedades de opciones a las familias tuneras en esta etapa que vive el país exige mayor voluntad y compromiso. Así lo expone el joven panadero Leodán Ávila, quien defiende la idea de que con un 80 por ciento de harina de trigo y un 20 por ciento de boniato se puede lograr un pan diferente y con buena calidad.

«Cada día nos esforzamos por aumentar la variedad de la oferta, sin descuidar las medidas de protección al consumidor que es una cuestión que revisamos cada día», puntualizó Leodán Ávila.

Sin dudas el reto es grande: con los mismos volúmenes de harina de trigo los trabajadores de la Empresa Cubana del Pan en Las Tunas están llamados a diversificar las producciones para complacer a la población.

«Utilizar la calabaza, el plátano, la yuca y el boniato en la elaboración de panes no es una idea novedosa, fue algo que ya se puso en práctica en los años del Período Especial, pero muchos no lo habíamos hecho antes, por ello me parece muy oportuno estos encuentro entre panaderos de varias generaciones», destacó Joel Caballero, con más 15 años de experiencia.

Elisabeth Céspedes detalló que aunque ya está firmado el compromiso, un reto importante será la entrega de las viandas por parte de la agricultura.

«Nosotros también tenemos un compromiso con el ahorro de los portadores energéticos. Es por ello que priorizamos las producciones de panes de corteza suave. Este pan se hornea en 15 minutos y consume mucho menos combustible que el de corteza dura.

«El pan de corteza dura debe estar 45 minutos en el horno es decir que en ese mismo tiempo se hornean tres carros del suave. El índice de consumo de corteza dura es de 2.88 litros por carro y el pan de corteza suave 1.26 litros por carro. Ya ven como con el mismo combustible se hace más pan suave».

Para este año se espera la remodelación de ocho panaderías en Las Tunas, oportunidad que tienen sus obreros para no detener bajo ninguna circunstancia las producciones destinadas al pueblo.