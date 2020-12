El cazador de alacranes

Adiel Martínez Pérez lleva 10 años cazando alacranes por la vida, porque sabe que de su noble labor depende en parte el veneno que sirve para combatir el cáncer. Y anda por los montes en busca de esos escorpiones que impresionan por su místico y ancestral aspecto y la ponzoña siempre lista para atacar que hinca, duele y es capaz hasta de matar.

¿Usted es valiente ante los alacranes?

«Bueno… yo me cuido de ellos, les tengo respeto y hasta miedo, y me han picado unos cuantos. El último que me picó fue en el cuello. Estaba en medio del monte y me dio hasta asma, tuve mucha falta de aire, lo que pasa es que siempre llevamos el medicamento para contrarrestar el veneno y cuando lo tomé se me fue pasando, me controlé, pero bueno los respeto, les tengo miedo, aunque los busco y los cazo.