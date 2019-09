De circunstancias y optimistas estratégicos

Uno es lo que decide ser. Uno es uno y las circunstancias que le rodean. Como diría el catedrático y filósofo español José Ortega y Gasset: « Yo soy yo y mi circunstancia; si no la salvo a ella, no me salvo yo». De manera que no estamos determinados solo por el entorno, sino que tenemos la capacidad y la posibilidad de cambiar, de transformar nuestros caminos si contamos con la voluntad para enfrentar los desafíos.

Cuba es lo que ha decidido ser y los cubanos somos, en consecuencia, lo que hemos decidido ser, aunque, debemos admitirlo, también hemos sido lo que hemos podido. Porque lo cierto es que esta Isla parece destinada a enfrentar los desafíos, a andar con sus sueños a cuestas, empujándolos a contraviento, a contracorriente. Aunque, creo, en mi humilde opinión, que lo hemos hecho bien; más con alegría que con tristeza, más con convicción de triunfar que con el miedo paralizante de la derrota.

Hay ejemplos, muchos en la historia cubana, ahí está el Titán de bronce sobreponiéndose a sus 27 heridas, Martí ante el fracaso de la Fernandina, Agramonte y su apelación a la vergüenza de los cubanos, Fidel en Cinco Palmas, Girón, el regreso de Elián y de los Cinco héroes; innumerables acontecimientos. Usted los reconocerá en el repaso de nuestra historia desde la local hasta la nacional. Y con seguridad será también capaz de identificarlos como símbolos de la resistencia de los cubanos. Esos símbolos más de una vez nos han salvado y tienen tanto valor como nuestras escasas fuerzas materiales.

Y sí, es verdad, que carencias se nos han sobrado, que de estrecheces estamos rodeados, que a veces vamos un paso adelante y otro atrás; pero no cejamos en el empeño de ser un país mejor, capaz de darle mayor bienestar a nuestra gente y la mayor suma de felicidad posible.

Por estos días, el sitio de la Presidencia cubana, ha invitado a los ciudadanos a expresar su criterio de qué es pensar como país. Un usuario escribía: #PensarComoPaís es construir lo que defendemos y defender lo que construimos.

No son tiempos de pesimismo, en todo caso, «pesimistas tácticos y optimistas estratégicos», como diría alguna vez Fidel Castro. Por ahí van los caminos para hacer y andar.

/nre/

