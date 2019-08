Señorita tan cautivante como Shawn Mendes y Camila Cabello.

A estas alturas del verano no cabe duda de que Señorita es una de las canciones más escuchadas. El jit de Shawn Mendes y Camila Cabello ya suma más de 450 millones de reproducciones en Youtube. Pero el tema, que tardó 15 meses en componerse, no sólo ha sido famoso por su impresionante ritmo, también porque ha coincidido con la noticia de que los artistas están saliendo. La química de Camila y Shawn es tan real que casi se puede tocar en el videoclip de Señorita, nuevo sencillo en lista que debuta en nuestro programa en el puesto número 37.

Otro sencillo entra a la lista: You need to calm down, de Taylor Swift (#38).

En el primer lugar aparece Kitipun, de Juan Luis Guerra & 440, que desplaza a Dime cómo, de Anacaona.

En total de semanas Vas a quedarte, de Aitana, iguala el récord de permanencia de un sencillo en el programa que lo ostentan Me estoy enamorando, por Mauro, Lenier Mesa, Jacob Forever y El Micha, junto a Mal educado, del dominicano Antony Santos, con 27 semanas sonando desde El balcón del oriente cubano.

Dos artistas femeninas, aparecen con tres sencillos en lista. Natti Natasha con: La mejor versión de mí (#6), No lo trates (Con Daddy Yankee y Pitbull, #11) y Runaway (Con Sebastián Yatra, Daddy Yankee y Jonas Brothers, #26). Señorita Dayana con: Renunciar a ti (#2), No te emociones (Con Lady Laura, #14) y Vengo (Con Rey Ruiz, #32). Con dos sencillos aparecen Gente de Zona, Papushi, Daddy Yankee, Jonas Brothers, Sebastián Yatra y Taylor Swift.

El Top Ten nacional de De costa a costa:

1.- Señorita Dayana – Renunciar a ti.

En audio:

Ir a descargar

2.- Karen Giselle – Sígueme por Instagram.

En audio:

Ir a descargar

3.- Anacaona – Dime como.

En audio:

Ir a descargar

4.- Papushi – Duele tu recuerdo.

En audio:

Ir a descargar

5.- El Micha y Gente de Zona – Hazle completo el cuento.

En audio:

Ir a descargar

6.- Orishas con Jacob Forever – Despójame

En audio:

Ir a descargar

7.- Gente de Zona con Silvestre Dangond – El mentiroso.

En audio:

Ir a descargar

8.- Señorita Dayana y Lady Laura – No te emociones.

En audio:

Ir a descargar

9.- Maykel Blanco y su Salsa Mayor – Vive el verano, vívelo.

En audio:

Ir a descargar

10.- Lenier Mesa y Álvaro Torres – Me extrañarás.

En audio:

Ir a descargar

La lista completa de los 40 sencillos de De costa a costa puedes encontrarlo en Pista Cubana o seguirlo cada domingo de 2.00 pm a 3.57 pm por Radio Victoria en las frecuencias AM y FM o en Tiempo21 por audio en vivo en Internet: https://icecast.teveo.icrt.cu/P77NJX4X

Señorita en vídeo:

