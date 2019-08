Yoelkis Cruz, indiscutible carta de triunfo de Los Leñadores

Las Tunas.- A sus 40 años el lanzador de los Leñadores de Las Tunas, Yoelkis Cruz buscará seguir haciendo historia en el béisbol de Las Tunas, donde ya ostenta la condición de pitcher más ganador en Series Nacionales.

Dos veces campeón nacional y un subtítulo marcan la entrega sin límites de este tunero que es un fiel defensor de la camiseta de los Leñadores y con su equipo de la vida hizo realidad el sueño de un título de Cuba.

Cuando a principios de año empezaron los play off y pocos creyeron en la condición de cerrador que le dio Pablo Civil, Yoelkis no dejó de creer y entendió desde el primer momento que sería lo mejor para el equipo y así contribuyó al primer campeonato de los tuneros.

En la 59 Serie Nacional vuelve a ser el primer pitcher del staff tunero y tiene la responsabilidad de abrir por segundo año consecutivo un partido inaugural.

Otro año como primer abridor de Las Tunas. ¿Cómo te sientes ante esta responsabilidad?

«Voy a salir como siempre lo he hecho y lanzaré con más responsabilidad, entrega y confiando en la unidad del equipo. Ya tenemos un subtítulo y un campeonato así que a otros les toca salir a demostrar y a ganarnos. Yo lo haré con la misma entrega de siempre».

¿En esta temporada se esperan muchas victorias?

«Pienso que este año pueda conseguir muchas más victorias y que mi aporte pueda servir al equipo y que llegue así ese otro campeonato. Ya tenemos la mentalidad ganadora».

En la final de la serie nacional tuviste un nuevo rol y te ganaste aún más el prestigio entre los tuneros. ¿Cómo te sientes en estos momentos?

«Me siento muy contento y feliz porque fueron momentos complicados y tensos. Me dieron la tarea de cerrar esos partidos y mis compañeros, mi familia y los amigos me apoyaron y eso me ayudó. Salieron las victorias y el campeonato, pero todos aportamos».

Dos veces campeón nacional y por segundo año abridor de un partido inaugural. ¿Qué representa la 59 Serie Nacional?

«Esta Serie Nacional representa mucho porque me han dado de nuevo la tarea de ser abridor y este año hay que ponerle mucho interés. Siempre vamos a luchar y a darlo todo. Y que confíen en Yoelkis y en el resto del equipo que lo seguiremos dando todo para que el equipo y el pueblo se sientan felices y demos otra fiesta grande para celebrar otro campeonato».

