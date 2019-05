Madre por siempre

De sus entrañas saca las fuerzas para darle la vida y es, en ese preciso momento, en el que su corazón se hace uno, entrelazado con el del pequeño que de su vientre salió después de largos nueve meses de espera.

El camino más largo y hermoso a la vez inicia lleno de un mar de emociones que no seca nunca. Sus primeras palabras y primeros pasos se vuelven el centro de su universo.

Nunca eres tan mayor para ella, nunca dejarás de ser su niño, su amor incondicional, su mundo. Cada paso que das, ella lo da contigo, cada victoria y cada derrota ella está siempre contigo.

Los brazos abiertos para disfrutar de un fuerte apretón donde el amor no se acaba nunca como los manantiales que brotan naturales de la tierra, pero también unas fuertes palabras que te harán entender cuál es la salida que necesitas y no siempre al camino más corto.

Siempre estará allí, incluso cuando no lo esté, porque siempre te enseñó que su amor está en tu corazón, en tu mente, en tu vida.

Las madres son únicas, son la esperanza, las fuerzas y los deseos de seguir adelante en la vida, son el impulso, la razón y la mente de cada hijo.

Entregan todo, lo dan todo y sin esperar nada a cambio, porque no hay razón más importante para ser feliz que la sonrisa de sus hijos.

Tenla a tu lado siempre, dile cuanto la quieres, respétala, cuídala, valórala, algún día no estará allí y pesara en tu corazón no haberle dicho que era la persona más importante de tu vida, ámala y no esperes que llegue su día para decirle: Te amo mamá.

/mdn/