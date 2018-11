Fidel Castro, dos años en la eternidad

Hace dos años que Fidel Castro partió a la eternidad. Dos años que su ejemplo fue sembrado en Santiago de Cuba, y desde entonces los medios no dejan de hablar de él.

Porque ¿quién dice que Fidel ha muerto? ¿Puede morir un hombre como él? Los paradigmas como Fidel solo mueren técnicamente, nada más. Porque es su ejemplo el que pervive para siempre.

Y hoy, a dos años de haber entrado en la eternidad, tiempo21 hace un recuento de estos dos años, en los que se ha demostrado, como se demostrará siempre, que Fidel está en la eternidad, hasta el fin de los tiempos.

Fidel Castro, presente y futuro para Cuba

Publicado el 3 ene. 2017

La muerte no es verdad cuando se ha cumplido la obra de la vida. Ahora nos queda la leyenda, el eco de su vida. Fieles a su legado. Eterno agradecimiento al líder cubano Fidel Castro.

En la memoria del pueblo

Publicado el 5 dic. 2016

Para el pueblo de Las Tunas el líder Fidel Castro no solo queda hoy en la memoria, queda en el ejemplo a seguir, en los compromisos individuales para honrar su historia.

Fidel Castro, de su historia y los discursos

Publicado el 28 nov. 2016

Esta es una emisión especial del canal Tiempo21 Video TV en ocasión de la desaparición física del líder cubano Fidel Castro. El legado, pensamiento antiimperialista y sus valores humanos marcan al pueblo de Cuba y de Las Tunas.

Hasta siempre Comandante

Publicado el 27 nov. 2016

Fidel Castro, el legado colosal

Publicado el 27 nov. 2016

Ahora nos queda la leyenda, el eco de su vida, el legado colosal que se concreta cuando andamos las calles de esta Cuba de todos a la que, de alguna manera, él ayudó a poner en el mapa del mundo. Murió Fidel Castro, es cierto, pero, también, por mucho: quedamos nosotros.

Viviremos contigo, Fidel

Publicado el 26 nov. 2016

Te has ido, Comandante de verde olivo, convertido en gigante.

Te has ido con un paso lento, suave, como para que no sintiéramos tu ausencia; y lo lograste porque en esta, tu Cuba querida, continúa la vida y el desarrollo de la nación.

