Noviembre de azul: una vida sin dejar de luchar

Las Tunas.- Estaba frente al espejo y en su interior suplicaba a la espera de un milagro antes de salir acompañado de su esposa a recoger los complementarios que se había realizado recientemente. Así recuerda Mario hace 12 años cuando su vida cambió tras conocer que sufría de la próstata.

«Entre los primeros síntomas presenté inflamación y algunas que otras veces dolor, acudí al médico y empezaron hacerme todos los análisis y me operaron en febrero de 2012. Al cabo de los cinco años, volví a sentirme nuevas molestias, había quedado bien de la operación anterior.

«Acudí al especialista y me hicieron una biopsia en está ocasión y se detectó una neoplasia prostática y me pusieron tratamiento con cinco vacunas y de ahí hasta la fecha no he sentido nada más. Todo este tiempo me he realizado mis análisis periódicos cada seis meses, las pruebas del antígeno prostático específico (PSA), y nunca he dejado de ir a las consultas.

«Actualmente trato de cumplir con mis cuidados alimentarios y personales, así como también sigo al pie de la letra las indicaciones de mi médico, a quien agradeceré siempre. Lo más difícil es llevar la vida adelante y no pensar en la enfermedad, intentar y mantener la esperanza».

Noviembre de Azul, sensibilizando a los «mayores de 50»

El cáncer de próstata figura entre los cánceres silenciosos que pueden pasar desapercibidos durante años, de ahí la importancia en el sexo masculino pasados los 50 años de los chequeos anuales con el fin de detectar a tiempo esta enfermedad en etapa temprana y tratarlo oportunamente.

Cada mes de noviembre Cuba se suma a la celebración de un movimiento mundial «Noviembre de Azul», que busca concientizar a las personas sobre el cáncer de próstata, pues estudios confirman que la mayoría de los varones no se realizan chequeos por miedo al tacto rectal y la importancia de un diagnóstico temprano, eliminando tabúes respecto a la detección y tratamiento de esta enfermedad.

«Ante esta problemática en Las Tunas se realiza la pesquisa del cáncer de próstata a los pacientes mayores de 40 años, por el profesional de su consultorio médico y si es necesario se deriva a la consulta central de Uro-Oncología para concluir el resto de los exámenes y determinar su conducta», subrayó la doctora Iris Alicia Valenzuela González, coordinadora del Programa Integral para el Control del Cáncer en la provincia.

«Esto se logra de manera muy fácil mediante una técnica que enfrenta un rechazo por los tabúes sociales el Tacto Rectal, y de ser necesario se le indica el PSA con el propósito de conocer los niveles de este antígenos en sangre que nos orienta sobre una posible enfermedad oncológica de la próstata», aseveró la especialista.

La dimensión de una problemática de salud

El cáncer es la principal causa de muerte en todo el mundo y según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el de próstata ocupa el cuarto lugar de incidencia y al cual se le atribuye el diagnóstico este calendario de más de 30 mil nuevos casos.

Este tipo de enfermedad oncológica es más propenso a desarrollarse en hombres de mayor edad, mientras estudios internacionales confirman que alrededor de seis a 10 casos se diagnostican en hombres de 65 años o más, y en pocas ocasiones se presenta en hombres menores de 40 años, en tanto la edad media en el momento de su detección es aproximadamente 67 años.

De ahí que el tema logre importancia para poner riesgos y beneficios a partir de los 45 años, un grupo poblacional al cual se dedica la jornada Noviembre Azul, mes dedicado a llevar información sobre esta afección que precozmente posibilita la adopción de tratamientos menos agresivos tras el diagnóstico precoz y el tratamiento oportuno de esta enfermedad.

