Manuel Aquiles… La EIDE como segunda casa

Las Tunas.- Toda su vida ligada al deporte, Manuel Aquiles, es entrenador de béisbol de la Escuela de iniciación deportiva escolar (EIDE) Carlos Leyva González, y aunque ha tenido la oportunidad de salir de su zona de confort siempre vuelve a ese lugar al que le debe tanto.

«Por mis resultados me he podido desempeñar en el equipo sub 23 de Las Tunas, pero mi carrera profesional está aquí. Realmente nunca me he ido porque quiero esta escuela como mía».

Aquiles es fiel a este sitio como lo son los tuneros a la pelota, ese deporte al que le debemos tantas alegrías y al que él le debe toda su carrera profesional.

«A la EIDE llegué con 22 años, aquí di mis primeros pasos como entrenador y tuve la oportunidad de desarrollarme como técnico, a través de los años y la cantidad de niños que han pasado por mis manos, se adquieren conocimientos que he podido transmitir a través de las generaciones».

Nombres como Osmani Urrutia, Danel Castro, Yoan Carlos Pedroso le vienen a la mente mientras esta periodista acerca su grabadora para no dejar ir ni un segundo de los recuerdos de esta leyenda de los saberes deportivos en Las Tunas.

«La recompensa del trabajo de nosotros está ahí, en ver cómo los atletas llegan siendo niños y los ves triunfar, eso es lo que nos fortalece».

«Con el inicio de cada curso escolar se forman nuevos peloteros, y aunque estemos enfrentando momentos difíciles debemos sacar adelante el deporte tunero, y eso lo logramos con el trabajo que se realiza desde la base».

«El reto de cada año está en hacer ganar a los muchachos en su categoría, ahora trabajo con el sub 15 y aunque son niños con edades diferentes, como entrenador se debe tener la sapiencia y la experiencia para poder conducirlos para obtener el resultado final».

Los logros del béisbol tunero tienen en cada una de sus páginas la firma de Manuel Aquiles, un rostro reconocido para quienes integran hoy día el equipo ganador de la pelota cubana.

