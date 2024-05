Explican estrategia de Las Tunas ante déficit de energía eléctrica

Las Tunas.-Ante la difícil coyuntura del Sistema Electro energético Nacional que vive el país, se hace necesario que la población comprenda al detalle lo que hay que hacer para tratar de brindar un servicio de acuerdo con las posibilidades, pero sobre todo, para ser lo más equitativo con todos los clientes de la provincia.

Por ello el director de la empresa eléctrica de Las Tunas, ingeniero Carlos Arias Sobrino, accedió a brindar una información detallada a la prensa acerca de esta problemática, y su explicación comenzó por la estructura del consumo energético en el territorio y la forma en que se cubre la demanda.

«El consumo promedio de la provincia en un día está en el orden de los mil seiscientos Megawatt Hora. Y está estructurado en tres sectores fundamentales: el residencial que es el privado, el estatal y el privado no residencial. Aquí, por supuesto, el mayor por ciento de consumo lo tiene el sector residencial que representa el 74,6 del consumo promedio de la provincia el estatal con el 23,6 por ciento y el privado de los residenciales el uno punto ocho por ciento esto demuestra que es predominante en el consumo de electricidad de la provincia sector residencial.

En audio entrevista con el ingeniero Carlos Arias Sobrino

«Hablamos de que la demanda máxima de la provincia está en el orden de los 93 Megawatts en el horario comprendido de 6:00 a 8:00 de la noche, pero durante todo el día esa demanda tiene que cubrirse con la fuente de generación que tiene el país y la que tiene la provincia propiamente.

«Les puedo decir que por ejemplo el 92 por ciento de esa demanda hay que cubrirla con el sistema electroenergético nacional. El 5,52 por ciento se puede cubrir en algún momento con la generación distribuida de la provincia. Dígase los desplazamientos con generación combustible y combustible diésel. Y cerca de un tres por ciento se logra cubrir con la fuente renovadora de energía. En este caso con los cuatro parques solares fotovoltaicos que tenemos en la provincia. Pero eso es en un horario determinado del día, sobre todo cuando mayor incidencia hay de la radiación solar.

«¿Qué quiere decir? Que dependemos en un gran por ciento de la generación base del país cuando se trabaja ya hay una proyección estratégica en la provincia de incrementarla con fuentes renovables de energía pero en estos momentos por supuesto como casi todas las provincias del país pues la mayor fuente de generación es la básica, la térmica y la que está sincronizada el sistema electroenergético nacional .

«Hay un balance por cada provincia lleva a definir un por ciento de lo que se debe a pagar según el déficit total del país de cada una de las provincias en cada uno de los territorios. Basado en la cantidad de clientes y el consumo de cada una de las provincias. Por ejemplo nosotros hemos tenido que organizar en otro momento el déficit de capacidad de generación en la provincia rotando bloques, en su momento teníamos cuatro bloques los rotábamos después hicimos dos grandes bloques que lo rotábamos pero todo eso era posible mientras que la afectación no superada el por 50 por ciento de lo que estaba demandando la provincia en ese momento.

«Cuando los niveles de afectación superan el 50 por ciento de lo que necesita la provincia en ese momento ya no es posible hacer una rotación de dos bloques y entonces hay que acudir a otra estrategia una rotación de dos bloques puede ser cinco horas de afectación, un bloque y el otro cinco horas y lo va rotando cada cinco horas, cada seis horas según el balance que que se pueda hacer. Pero eso solo es cuando tenemos el cincuenta por ciento. Cuando lo superamos como en estos últimos días. O sea que ya aproximadamente diez días los niveles de afectación han superado incluso el 60 por ciento. Entonces tiene que acudir a los circuitos. Es como hemos estado trabajando todos estos días.

En cuanto a la estrategia que se maneja en la provincia ante el déficit de capacidad de generación, Arias Sobrino dijo que eso es precisamente lo que más le llama la atención a la población y lo que provoca mayor preocupación y es la parte más compleja que tiene el Despacho provincial de carga de la energía eléctrica.

Aquí decidimos por ejemplo no sobrepasar las seis horas de afectación, para usted no sobrepasar las seis horas de afectación según lo que había planificado el país como déficit cuando va llegando este circuito que está oscuro a las seis horas usted lo restablece y afecta uno por acá que tiene más horas, así es como hemos estado trabajando estos días cuando los niveles de afectación son muy superior incluso tan superior que nos ha llegado a afectar alrededor del ochenta o cerca del ochenta por ciento de la demanda en algún horario determinado sin duda cuando usted está afectando el ochenta por ciento de la provincia solamente tiene con servicio el veinte por ciento no hay manera de buscar una organización y una rotación para a la cual estábamos acostumbrados.

«Hay momentos críticos que hemos tenido que llegar a ocho horas de afectación que no ha sido la mayor cantidad de los días. También hay una inquietud de la población y que hace su análisis porque hay un sistema y una estrategia de información a la cual ya se ha ido familiarizando las personas, la población y eso le va llamando también la atención porque va manejando información ¿No?

«Te dicen bueno si tengo 40 megawatts ¿por qué no puedo rotar? Otra pregunta es el por qué no dejan toda la afectación por el día y por la noche nos dan servicio, bueno porque el déficit es en el momento es lo que yo estoy demandando ahora como lo que no lo logro cubrir el país no logra cubrir esa demanda de energía y tiene que apagar eso no es acumulativo eso es en el momento la generación es constante y el consumo es constante usted no puede decir voy a apagar por el día voy a bajar en Las Tunas en 100 megawatts para por la noche poder dar servicio porque es lo que en el momento que esté demandando.

«Y lo otro es que no es lo mismo 40 megawatt de afectación. La demanda máxima de nuestra provincia ocurre entre las 6:00 de la tarde a 8:00 de la noche, que son 93 megawatt. No es lo mismo 40 MW en un horario de mínima demanda que 40 en un horario de máxima demanda. Cuarenta megawatts en el horario de máxima demanda está en el orden del cincuenta por ciento de afectación. Pero 40 mega watts y el horario de la madrugada es en el horario de mínima demanda presenta el 80 por ciento de lo que necesita la provincia en ese momento.

Aun cuando las personas no lo hayan percibido lo cierto es que la situación del Sistema Electroenergético Nacional va mejorando aun cuando siga siendo muy compleja, y según el director de la Empresa eléctrica de Las Tunas Carlos Arias Sobrino asegure que los especialistas del Depacho de carga busquen la manera más equitativa de servir el servicio a todos los clientes de los ocho municipios, y ahora mismo se está tratando de que los circuitos tengan cinco horas con corriente y cinco horas sin servicio, de forma cíclica, y cuando las condiciones lo permitan volver a establecer la programación por bloques».