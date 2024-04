Las mototaxis en Las Tunas por la senda hacia un mejor servicio

Las Tunas- Poco a poco Yoel González Reyes se va ganando el calificativo de chofer de los médicos.

Muchas veces al día el joven recorre la cuidad de Las Tunas conduciendo la mototaxi con la chapa 50201, tal vez la única en la provincia y el país en la que los estudiantes y profesionales de la salud viajan gratis.

En la piquera de la Casa insólita justo antes de salir con más de un pasajero vestido con batas blanca a bordo, explicó a Tiempo21 que tomó la decisión tras una vivencia personal en el hospital pediátrico Mártires de Las Tunas.

“Dios puso en mi corazón que el privilegio se lo diera a salud pública. Todo el mundo cree que su trabajo es el más importante pero yo pienso que es el de ellos porque sin salud no hay nada.

“Lo decidí desde que vi la excelente atención que recibió mi niño cuando estuvo ingresado en el hospital pediátrico por una apendicitis, vi como los médicos se sacrificaron, sin recursos, sin prácticamente nada pero si con mucho amor y entonces yo dije, bueno, yo debo hacer algo, quizás no con los mismos que trataron a mi hijo, pero bueno lo hago con todo el personal de salud y los estudiantes de medicina.

“Yo creo que todos los días las personas no tienen 10 pesos para el pasaje y no hay transporte y aunque no le resuelvo todos sus problemas pero por lo menos lo ayudo en algo, ya veré luego como yo sigo avanzando en mi economía, porque lo seguiré haciendo.

“Mi niño se llama Braulio González y lo operó de urgencia una doctora maravillosa de Majibacoa. A ella no la he podido transportar porque su recorrido es desde Calixto, pero bueno creo que ayudando a sus compañeros también de alguna manera, la ayudo a ella”.

Solidaridad que se multiplica

Las actitudes altruistas y solidarias como las de Yoel se van multiplicando y haciéndose más habituales en la familia que es el gremio de los mototaxistas tuneros.

Luis Enrique Aguilera Mastrapa, chofer y quien además asume la responsabilidad al frente de la sección sindical, no olvida el despliegue humano del colectivo cuando la pandemia de la Covid 19, en el traslado de pacientes y trabajadores sanitarios y además de la asistencia a personas más necesitadas en los barrios.

Rememora la entrega de donativos a centros asistenciales y casa de niños sin amparo filial, la asistencia a personas vulnerables y más reciente, las carreras sin cobrar a ningún pasajero en el momento que más congestionadas están las paradas y en diferentes rutas, pero principalmente hacia los hospitales, iniciadas este mes de abril en saludo al Día Internacional de los trabajadores, que se han propuesto mantener.

“Estamos empeñados en cambiar la imagen tan negativa que teníamos y con ellos ofrecer garantías a la población en el servicio del transporte público, uno de los más complicados actualmente”.

Reorganización por un mejor servicio

Todo eso forma parte de una reorganización paulatina que en su día a día va experimentando la agencia de Taxis Oriente en Las Tunas para mejorar el servicio muy cuestionado y con razón por los clientes, explicó Alexander Osorio Peña, su nuevo director.

“Para ello decidimos ordenar todo lo posible y comenzamos por estabilizar la circulación diaria de alrededor de 60 vehículos que fundamentalmente cubren la ruta entre la Casa Insólita y el hospital Ernesto Guevara en las primeras horas de la mañana, de seis y media hasta las nueve más o menos, el horario de mayor demanda”.

A partir de ahí, comentó, se quedan dos o tres motos de guardia y el resto se acogen a la circulación libre durante la cual pueden ofrecer, entre otras, la opción Puerta a Puerta, que como indica su nombre, se presta desde la casa u otro sitio que los pasajeros lo decidan.

“En las piqueras mencionadas hoy es más estable la presencia de inspectores garantizando control sobre los conductores y la tarifa de precio que es de 10 pesos en el perímetro de la ciudad”.

Comentó que están sopesando la posibilidad de establecer la guardia también para las primeras horas de la noche en el hospital, pensando sobre todo en una opción de transporte para el personal de la salud y los familiares de los pacientes que terminan o cambian de turno en ese horario.

“También pretendemos establecer un sistema de comunicación efectivo de la población con la agencia para facilitar el servicio por teléfono y otras vías, todo en un empeño colectivo por aliviar la tensa situación que viven los habitantes de la mayor urbe tunera en su cotidiano ir y venir.

La voz de los pasajeros

A una muchacha joven le parece super bien el servicio pero más que elogios quiso recomendarles que amplíen el itinerario a otras áreas de la ciudad como el Reparto Buena Vista, porque la mayoría del tiempo circulan solo por la ruta para el hospital.

“Este es una de las mejores opciones para el traslado de las personas que se está prestando hoy en la provincia, afirmó categórico Edy Silva, quien prácticamente todos los días toma uno de esos vehículos en la piquera de la Casa Insólita.

“En estos tiempos difíciles que vive el país por el combustible, ellos están paliando la situación, ayudando mucho con buen trato, en la transportación de los trabajadores, principalmente los de la salud, los priorizan y son los choferes de la base de mototaxis quienes más y mejor están respondiendo en la transportación publica en la capital tunera en estos momentos”.

