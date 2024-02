A cada cual según su trabajo, estímulos salariales

Las Tunas.-Como en toda Cuba la provincia de Las Tunas aplica a partir del mes en curso nuevas medidas salariales para estimular la permanencia de los trabajadores del Sistema Nacional de Salud y reconocer las condiciones en las que laboran, algunas aplicadas con anterioridad en el sector y ahora con aumentos en el pago.

El doctor Ángel Sojo Díaz, director de la Clínica Estomatológica Héroes de Bolivia, denota el reconocimiento a los años de servicio, el máximo esfuerzo por prestación de servicios y el riesgo laboral.

«Aunque el país no se encuentra en condiciones para tener el presupuesto suficiente y considerar el gran trabajo que realiza el personal de salud, quienes a pesar de los escasos recursos materiales y humanos se encuentran laborando en las instituciones, aún no es suficiente, ya que los precios siguen aumentando y este ajuste queda por debajo de las expectativas.

«Además se debería tener otro tipo de atenciones con los trabajadores no propios del sector, ya que una institución no podría tener resultados sin el esfuerzo de ellos, desde las auxiliares de limpieza hasta los custodios. Somos presupuestados, supuestamente no aportamos a la economía del país, pero los que sí aportan no rendirían lo mismo sin nuestros servicios», subrayó.

Con más de 20 años de servicios en la Atención Primaria y Secundaria, la licenciada en Enfermería, Dayami Pérez Mora, distinguió lo que significan para los más de tres mil enfermeros del territorio. «La intención de motivar la permanencia en los puestos de trabajo cumple con un reclamo nuestro, nos sentimos estimulados ante la fuerte carga laboral.

«Considero merecido el aumento en el pago de los años de servicios, pues existe un alto número de profesionales con más de 40 años dando el paso al frente y enseñándole a las nuevas generaciones. Ellos están dispuestos a hacer y me parece que si llegado el momento de su jubilación se les ayuda para alcanzar un buen retiro es una recompensa a su labor y contribución», concluyó.

Pagos adicionales en el sector a la Salud Pública: beneficios al trabajador y calidad en la atención al pueblo

Las modificaciones en el salario en reconocimiento a las condiciones extraordinarias y pagos adicionales siempre han estado presentes en el sector, ahora con un incremento en su remuneración y con el objetivo de la permanencia de los trabajadores de la Salud Pública.

La nocturnidad, las condiciones especiales que suceden en servicios cerrados como las terapias intensivas, los laboratorios clínicos, SUMA y de biología molecular, entre otros, figuran para el estímulo a quienes dedican un mayor esfuerzo en la atención asistencial.

Todo ello recogido en las resoluciones 21 y 22 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y la número 1/2024 emitida por el Ministro de la Salud Pública en Cuba, doctor José Angel Portal Miranda, esta última relacionada con el máximo esfuerzo y dirigida a los servicios asistenciales, (las instituciones hospitalarias y la Atención Primaria de Salud en la cual el médico está directamente con el paciente).

La Directora General de Salud en Las Tunas, la doctora Viviana Gutiérrez Rodríguez, detalló en exclusivas a Tiempo21 que el sector en la provincia registra 18 mil 246 trabajadores y al respecto se establecieron 22 medidas y se analizan en los diferentes centros las cuatro primeras, cuya aplicación cobra vigencia desde este primer mes del calendario.

Precisó que el resto cobrará vigencia durante el año y se relacionan con los colaboradores, los recursos materiales, la estimulación moral y material al hombre.

«En su totalidad refieren mejoras en las condiciones de trabajo, los cuartos médicos, la estancia médica nocturna, los materiales de trabajo, las impresiones de los modelos que se usan en el sector, tanto en la asistencia médica como en la parte económica y de estadísticas. Estas resoluciones favorecerán las condiciones de trabajo de profesionales y técnicos del sector en las instituciones hospitalarias y de la Atención Primaria directa a pacientes».

Afirmó que las cuatro primeras figuran para el pago en el mes de febrero y se relacionan de la siguiente manera:

La Número UNO relacionada con los años de trabajo, y dirigida a médicos, estomatólogos, personal de enfermería, psicólogos, tecnólogos y otros licenciados y técnicos que cumplen funciones específicas.

«Esta establece cuantías atendiendo a la antigüedad hasta los 30 años de servicio y a partir de los 30 percibirán un aumento de 400 pesos cada dos años. También beneficiará a los trabajadores con tiempo laborado acumulado en el ejercicio de la profesión de manera continua o no».

Refirió que «la medida tiene un alto impacto, se ha logrado la reinserción laboral en los centros asistenciales de más de medio centenar de recursos humanos hasta la fecha».

En el caso de los trabajadores de la Universidad de Ciencias Médicas recibirán el pago por años de servicios prestados, dispuesto para el Sistema Nacional de Educación Superior, afirmó la titular en la provincia.

La Número DOS referida al pago de la nocturnidad, establecida antes pero con un mínimo de pago adicional, logra un incremento y beneficiará a cuatro mil 347 galenos, estomatólogos, enfermeros, tecnólogos y otros profesionales.

Aclaró la titular en el territorio que «no se paga la guardia médica, se remunera la nocturnidad de siete de la noche a siete de la mañana. Y tiene una escala de 50 pesos la hora a los médicos y estomatólogos, 40 al personal de Enfermería y 30 pesos para los tecnólogos y otros licenciados de la Salud.

«También asume las condiciones excepcionales con el pago por hora trabajada los fines de semana en horario diurno para los profesionales de la Medicina y la Estomatología. En el caso de los sábados se va a considerar después de las 12 meridiano y el domingo desde las siete de la mañana».

Respecto a la Número TRES referida al pago adicional por condiciones especiales, tendrá en cuenta a unos cuatro mil 677 profesionales vinculados a los servicios de mayor demanda asistencial, responsabilidad o donde las características de la patología de atención requieran un esfuerzo físico o psíquico superior.

En este caso existen cinco grupos para el pago.

«A medida que estos grupos ascienden en su nivel incrementa su remuneración adicional. Precisamente el grupo V alcanzará un incremento del pago adicional importante por la clasificación de los lugares de riesgo».

En el caso del máximo esfuerzo la Número CUATRO, dictaminada en la resolución 1/2024 del Ministro de Salud Pública, especifica el pago al máximo esfuerzo al incrementar la carga asistencial (por un déficit en la plantilla de cada uno de los servicios o la plantilla de las áreas de salud), docente, investigativa y otros servicios, que aseguran la vitalidad del Sistema.

La Directora General de Salud en Las Tunas aseveró además que «con este incremento el médico puede casi duplicar su salario, siempre y cuando no exista queja en el servicio, y prevalezca la satisfacción con el trabajo y la atención esmerada que merece el paciente y su familia».

Detalló que su cuantía se fija hasta el límite del 100 por ciento del salario escala del cargo que ocupa, en correspondencia con los indicadores establecidos para cada actividad, en el protocolo de normas y procedimientos del sistema y el incremento de la carga.

«Todo está correlacionado el pago del máximo esfuerzo con la calidad de la atención para revertir las insatisfacciones que marcan a la Salud Pública de forma general. Actualmente se evidencia un cambio ante el déficit de recurso humanos y su salida por situaciones puramente económicas, hoy se constata la reincorporación y estamos dispuestos a su reubicación y recontratación, lo cual tendrá un mayor impacto en los indicadores de salud del territorio».

Por otra parte refirió «estas medidas son únicamente para la parte asistencial, los directivos solo pueden obtener estos beneficios si se involucran en la asistencia médica siempre y cuando se lo permita su actividad».

Enfatizó Gutiérrez Rodríguez el reconocimiento a las diferentes labores del personal y agradeció a los máximos dirigentes del país ante el apoyo a los recursos humanos del sector mediante las medidas aprobadas.

