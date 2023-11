En Manatí «El Esfuerzo» continúa creciendo

Las Tunas.- Dixan Pérez Santos, es un joven productor de la Cooperativa de Créditos y Servicios (CCS) Mártires de Manatí que, con ayuda del Programa Mundial de Alimentos (PMA), planifica las cosechas y logra buenos rendimientos y variedad de producciones, entre ellas las de frijoles biofortificados que aportan a la salud de los niños y las embarazas del municipio.



«A través del proyecto del Programa Mundial de Alimentos me invitaron a una feria, y ahí descubrí que en el país existen más de 100 variedades de frijoles, y de ellos me interesó una en específico: el Cubanita 23. Si bien no tiene altos rendimientos, es el que más hierro y minerales aporta y yo quería que mis niños pequeños lo comieran y comencé a sembrarlo. Hoy no solo ellos se benefician, sino también los del círculo infantil y las embarazadas de mi municipio».

A más de dos kilómetros alrededor de la finca, el joven productor construyó canales y zanjas que posibilitan que todo aguacero que caiga a esta distancia tribute el agua al embalse, de esta manera mantiene producciones diversificadas en su finca de una caballería, y que lleva por nombre de El Esfuerzo.

«Los productores cubanos queremos acceder a las tecnologías que se utilizan en el primer mundo, pero nos falta preparación y cuando nos llegan no sabemos utilizarlas, por eso agarré las bondades del proyecto y me he capacitado. Nunca pensé tener todas estas cosas; ahora cuento con motocultor, cultivo tapado, y casa de semillas. Créame que los resultados son muy buenos y las pérdidas mínimas, yo estoy muy agradecido y sé que el compromiso es grande porque de mí depende la alimentación de muchas personas».

Escuchar a Dixan por un instante es suficiente para percatarse de que el esfuerzo caracteriza a este manatiense, capaz de hacer producir cualquier pedacito de tierra.

/lrc/

