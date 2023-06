Control popular, esencia del verdadero poder del pueblo

¿Sabe usted como ciudadano común qué son los controles populares? ¿Para qué sirve ese mecanismo dentro de las comunidades? No son pocas las personas que desconocen este asunto, sumamente importante para el desarrollo de la sociedad cubana de hoy.

Las rendiciones de cuenta. Indiscutiblemente las personas conocen qué son las rendiciones de cuenta porque es lo más común que se realiza en el barrio, que es decir, una circunscripción, pero de los controles populares nada, como bien confiesa una entrevistada que no sabe en qué consiste.

Entonces, si se desconocen los controles populares por parte de la población pues inmediatamente pierde la esencia ese ejercicio que precisamente es popular porque involucra a las masas, al pueblo, en el chequeo sobre entidades de producción y servicios enclavadas en una comunidad.

Y si este mecanismo aprobado por la Asamblea Nacional del Poder Popular no se conoce por el pueblo, y ni siquiera funciona, pues las deficiencias en lo económico y lo social no tienen una contrapartida que cuando se hace bien es fuerte.

En este sentido el ciudadano común, ese que no tiene ningún cargo político ni gubernamental, es protagonista contra las ilegalidades y violaciones, pero digo más, contra todo lo que ande mal en su entorno, aunque no sea ilegal ni esté violando nada de lo establecido, pero sencillamente se desconoce y por ello la impotencia que se siente cuando se ve algo mal hecho y no hay cómo enfrentarlo.

Los controles populares tienen el sustento en la ley 132, de organización y funcionamiento de las asambleas municipales del Poder Popular y de los consejos populares, a los cuales se les otorga el derecho de realizar controles sobre las entidades de producción y servicios del entorno local, con todos los beneficios que ello trae consigo.

¿Qué quiere decir esto? Pues que si en la farmacia de su barrio, por ejemplo, andan las cosas mal, cualquier vecino puede solicitar a su delegado de circunscripción o el presidente del consejo popular que se haga un control popular para erradicar las deficiencias, así, con todo su derecho.

Yo vuelvo a insistir que es el pueblo el que ejerce el control sobre todo lo que se mueve a su alrededor. No hay que esperar por autoridad alguna, se puede fomentar la realización de un control popular para transformar la realidad de su comunidad, de su barrio.

Todo puede ser sometido a los controles populares. El adecuado destino y uso de los recursos entregados por el municipio a las entidades, el impacto ambiental de la entidad, el cumplimiento de las acciones aprobadas en el plan de desarrollo integral del municipio, el ordenamiento territorial y urbano, la calidad de los servicios públicos y cualquier otro asunto que defina la Asamblea Municipal del Poder Popular o su Presidente.

Por todo lo dicho hasta aquí usted que no tiene ningún cargo, cuando tenga una preocupación en su barrio acuda al delegado o al presidente del Consejo Popular y promueva un control popular, que está en todo su derecho.

Esa es una de las esencias del verdadero poder del pueblo. Para que la sociedad mejore hay que revisar lo que anda mal, lo que preocupa a la gente, lo que afecta a la comunidad, y no es una opción, no es un favor, es un derecho legislado por la Asamblea Nacional del Poder Popular.

Sobre el tema el presidente cubano Miguel Díaz-Canel insiste constantemente sobre ello y así ganaría el propio barrio, donde comienza la transformación de un municipio.