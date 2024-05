Finalizó campaña de la declaración jurada y pago de tributos en Las Tunas

Las Tunas.-Un maratón tributario, con el apoyo de la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba, Etecsa, durante la última semana de abril permitió que el total de contribuyentes obligados a realizar su declaración jurada y pago de tributos en Las Tunas cumplieran con su deber fiscal en la fecha prevista.

Tres días antes del último día del mes, cierre del periodo establecido ya se había completado el ciento por ciento del sector agropecuario y cuatro de los ocho municipios de manera general las dos campañas esta y la de ingresos personales.

Decisivo resultó el apoyo de Etecsa que envió mensajes a través de la vía telefónica digital a los contribuyentes atrasados al tiempo que especialistas de las oficinas de la Onat y las direcciones de finanzas y precios realizaron visitas personalizadas a los morosos.

Al unisono la onat realizó una depuración que permitió conocer la realidad de la cantidad de contribuyentes físicos que existen en la provincia tras las lógicas bajas que han existido en los últimos años.

En esta actualización se encontraron no pocos contribuyentes que no ejercen o han emigrado del país y no habían causado bajo de los registros lo que permitió depurar el potencial inicial.

En total al cierre de abril realizaron la declaración jurada y el pago de tributos 22 mil 27 contribuyentes del régimen general y 10 mil 304 usufructuarios o tenedores de tierra del sector agropecuario.

Una vez más resultó el municipio de Manatí el primero en culminar de manera exitosa, a este se sumaron antes del último día Jesús Menéndez, Majibacoa y el territorio cabecera con más de la mitad del total de la provincia lo que merece un destaque especial.

En la actualidad y terminada estas campañas se mantiene la del trasporte terrestre y embarcaciones conocido como el pago de chapas la que finaliza el 30 de noviembre.

/lrc/

Comente con nosotros en la página de Facebook y síganos en Twitter y Youtube