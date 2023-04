Las personas vulnerables no pueden esperar

Las Tunas.-A más de 279 millones de pesos asciende el presupuesto de la provincia de Las Tunas para la atención a las personas vulnerables en el actual 2023, y sin embargo de esa cifra solo se ha ejecutado el siete por ciento en lo que va de año, sin dudas, una deficiencia notable en este primer trimestre, teniendo en cuenta que ese es uno los objetivos priorizados por el Gobierno cubano para toda la nación.

Una persona o familia vulnerable está colmada de necesidades, por lo que su atención no puede esperar y no tiene una explicación lógica y objetiva el que municipios como Manatí, Majibacoa, Colombia y Jobabo en tres meses no hayan ejecutado ni un peso del presupuesto destinado a esos fines. Por el contrario, hay muchos problemas subjetivos en este sentido.

¿Cómo explicar que falte profundidad en el diagnóstico de las problemáticas sociales en las comunidades tuneras? ¿O que no haya una evaluación real de las transformaciones en los barrios para eliminar la vulnerabilidad? ¿O que se incumplan las políticas trazadas por el Gobierno cubano?

Igualmente falta cohesión en el trabajo que debe realizarse en conjunto por todos los actores de la comunidad y las asociaciones que agrupan a personas con alguna discapacidad, por ejemplo. En los consejos populares, que es el corazón de los barrios, falla este mecanismo, y ahí está la inejecución de un presupuesto millonario que el Estado destina a esos sectores sociales, en medio de la tensión financiera que vive el país.

En Las Tunas de las más de 19 mil 680 personas diagnosticadas sin estudiar ni trabajar, solo se han incorporado a una de esas actividades poco más de mil 230, sin dudas una cifra ínfima que demuestra cuánto queda por hacer en ese sentido.

La atención a las personas vulnerables no espera, y por tanto los Consejos de Administración deben priorizar esa tarea, y evitar por todos los medios que transcurran meses sin ejecutar un presupuesto que el Estado desembolsa para el bien de toda la sociedad.

