Con una igualada se despide Las Tunas del Torneo Apertura

Las Tunas.-Ni fu ni fa. Así, con empate a cero ante Sancti Spíritus, se corrieron las cortinas para el once tunero en el Torneo Apertura que abrió la temporada del balompié cubano en este 2023.

Una victoria hoy era anhelaba por varias cosas, entre ellas cambiar un poco la mala imagen que de principio a fin tuvo el equipo, inaugurar el casillero de victorias, evitar culminar en la última posición del país sumando ambas zonas pero sobre todo no pasar a la historia como el único equipo del balcón del oriente en el sector masculino que en Campeonatos Nacionales no logra al menos un triunfo.

Pues al que no quiere caldo….. Y lo intentaron, hay que reconocerlo, pero más no se le puede pedir a un equipo que llegó a este último encuentro con numerosas bajas de ellas seis de su teórico once titular y donde el poco rodaje de sus figuras jóvenes se hizo sentir.

Par de ocasiones claras para el conjunto de casa durante los primeros 45 minutos que bien pudieron haber cambiado el curso del encuentro. Darío Pons al minuto 17 lograr burlar al portero visitante pero su disparo lo sacó la defensa yayabera encima de la raya y pocos instantes después el veterano Liusmel Vázquez, el mejor jugador del partido, cazó un balón suelto dentro del área pero su tiro raso lo detuvo a última instancia el estelar cancerbero visitante Ismel Murgado.

Ya en la segunda mitad los del centro del país se posicionaron mejor sobre la cancha, tuvieron más control del balón aunque no se le recuerda ninguna ocasión clara que pusiera en peligro la cabaña defendida hoy por el portero suplente Alejandro Leyva. Por las Tunas no quedaba otra que apelar a los balonazos largos buscando a Darío pero todo quedó en el intento.

Así las cosas y aunque se avizoraban cambios en el equipo incluyendo renovación necesaria Las Tunas se marcha de este “mini torneo” con un pobre sabor de boca y mucho tendrán que cambiar las circunstancias para que en un futuro cercano podamos ver nuevamente a un equipo de casa peleando por incluirse en un Torneo Clausura.

Del resto de los equipos resaltar que tras su victoria de un gol por cero ante Granma el once de Holguín logró llevarse el último boleto puesto en disputa para esta zona, antes Santiago de Cuba y Guantánamo ya lo habían garantizado y como hoy entre ellos mismos no se hicieron daño (1-1) los de la indómita tierra culminan en la punta y de hecho los catapulta a la discusión del título.

Por el occidente, aunque ya están definidos los tres clasificados (La Habana, Cienfuegos y Matanzas) resta por ver quién le disputará a Santiago de Cuba el Título del Apertura. Los capitalinos culminaron con 17 unidades por 16 los de la Perla del Sur pero estos últimos tienen un partido pendiente con la Isla de la Juventud.

/lrc/

Comente con nosotros en la página de Facebook y síganos en Twitter y Youtube