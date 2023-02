Difícil reto para equipo de Las Tunas en el Torneo Apertura

Las Tunas.-Al parecer los tres entes responsables de hacer realidad una nueva y simplificada versión del Torneo Apertura en la Liga Cubana de Fútbol se pusieron de acuerdo y a partir de mañana sábado ya rodará el balón en diferentes canchas del país.

La Comisión Nacional de Fútbol, la máxima dirección de deportes y la agencia de transporte Transgaviota, esta última encargada de la transportación de los futbolistas, aunaron esfuerzos y lo más importante, jugar al fútbol y que se salve el espectáculo, al parecer, quedó garantizado.

En el caso particular de Las Tunas, que recibirá a Holguín en esta primera fecha, convivirá en la Zona Oriental junto a Santiago de Cuba, Guantánamo, Granma, Camagüey, Ciego de Ávila y Sancti Spíritus.

Con un equipo bastante renovado en comparación con la temporada pasada los ahora dirigidos por el debutante Director Técnico Karel Pagés Lander tendrán la difícil tarea de igualar la gran actuación del evento de igual nomenclatura jugado el pasado año y que de paso les posibilitó ampliamente su clasificación al Torneo Clausura.

Considerado como corto el período de preparación que comenzó en los primeros días del presente año ha sido considerado por Karel como fructífero, pues aunque ya tenía referencia acerca de los jugadores con los cuales contaría, trabajar directamente con ellos le ha permitido enfrentar esta nueva etapa de su joven carrera como director de la mejor manera.

A pesar de la presencia en el equipo de muchas figuras jóvenes para la dirección del conjunto contar con jugadores de la talla de Juan Andreus Milanés, Leandro Pérez, Liusmel Vázquez, Jorge Yandi Núñez, Nelson Rodríguez, Levis Torres o Diario Pons (asume capitanía), constituye un plus de garantías para llevar la nave tunera hasta buen puerto.

Todos ellos más el aporte de jugadores con menos experiencia pero de probada calidad como Osniel Trutié, Sadir Sánchez, Yordanis Navarro, Alejandro Fernández, entre otros, pudiera ser la clave para que el once local pueda alcanzar su propósito que no es otro que verse en el siguiente evento y de paso, por qué no, borrar un poco la mala imagen en muchos pasajes del pasado Torneo Clausura.

Según el propio Karel han tenido la posibilidad de trabajar y limar a la vez errores cometidos en el Clausura sobre todo en la parcela defensiva considerada el talón de Aquiles de esa versión tunera y aunque mantendrán el mismo 1-4-3-3 como sistema táctico nuevas variantes a la hora de defender las pondrán en práctica.

Particularidades para este Torneo

Esta versión del Apertura 2023 aunque mantiene las dos zonas de clasificación Oriental y Occidental, cada una con ocho equipos, tendrá como aliciente que solo se jugará una sola vuelta, es decir tan solo siete encuentros para cada conjunto y donde al finalizar la misma los tres primeros clasificados por cada llave habrán obtenido su cupo para el venidero Torneo Clausura que se jugará a continuación.

Como una especie de “Premio” los ocho elencos que participaron en el pasado Torneo Clausura garantizan jugar ahora cuatro partidos en casa y tres como visitantes.

Estos son los duelos para la Primera Jornada:

Grupo A (zona occidental): PRI-MTZ, LHA-MAY, ART-IJU, CFG-VCL.

Grupo B (zona oriental): GRA-SSP, CAM-STG, GTM-CAV, LTU-HOL.

