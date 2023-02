Doctor Luis Mengana Castillo: cuestión de retos y sueños con amor

Las Tunas.-Bien existe el amor en su pluralidad. Así toma vuelo la obra del doctor Luis Mengana Castillo, un galeno con total vocación humanista, cuyos valores llevan el esfuerzo del estudio por la calidad de vida y el amor por la población geriátrica de la provincia de Las Tunas.

«Me gradué de médico y fui a laborar a las Fuerzas Armadas Revolucionarias como jefe del servicio médico, en el Regimiento de reparación, tanque y transporte en la provincia de Santiago de Cuba. Por esa época me trasladaron hacia la Unidad Militar 20-34 y llego a Las Tunas, un dos de diciembre de 1985», rememora este galeno, quien hace suya esta ciudad cual posesión natural.

De tono preciso y convincente al hablar, este hombre tiene la capacidad de calar en el alma de quienes intercambian a su paso por la vida, de seducir con el ejemplo, de sumarse y hacer suyo los sueños de otros.

«Aquí empecé la especialidad de Medicina Interna en el Hospital Provincial General Docente Ernesto Guevara de la Serna. El profesor Maximino Pupo y Luis Rodríguez me pidieron que hiciera la tesis vinculada a en un tema geriátrico. Lo hice precisamente relacionada a la mortalidad entre el Hogar de Ancianos Carlos Font y el hospital provincial, de ahí mis primeros conocimientos de la ancianidad.

«Luego de graduarme y trabajar me asignaron a la dirección de Salud Pública como jefe del Departamento de policlínicos, hospitales y médico de la familia. Posteriormente tratando de regresar al hospital me propusieron venir al Hogar de Ancianos por tres meses y se me olvidó prácticamente mi propósito, así cumplí 27 años de trabajo aquí». Confiesa mientras su mirada se pierde en el pasillo de la institución y observa detenidamente el intercambio entre los abuelos.

«Cuando logré eslabonar mi actividad profesional con la tarea asignada y tener desarrollo profesional en lo que era la Medicina, hice proyectos de desarrollo, cambiamos la imagen del centro y la calidad de vida de los ancianos. Después realicé investigaciones sobre la ancianidad, un campo en el cual tengo seis publicaciones, he tutorado varias tesis de maestría y para residentes de Medicina General Integral.

«Todas esas razones hicieron que continuara aquí. Cuando se leen las políticas que tienen voluntades de ayudar a la humanidad uno se da cuenta que el hombre cumple con creces su actividad profesional, humana y solidaria, lleva adelante sus valores. Y una institución como esta pues facilita eso.

«Aquí los casos precisamente ingresan por criterio de fragilidad que responden casi en el 99 por ciento a problemas sociales. No tienen quien los cuide, no tienen familia. Entonces lo único que pueden dar es cariño, y nos corresponde retribuirlos con dedicación.

«Trabajar para los ancianos que se encuentran aquí, lograr el principio de la Geriatría de darles calidad de vida y contribuir con su curva de optimización biológica a lo largo de la vida, entonces te das cuenta que tu trabajo vale, que somos un ser humano con ética, con valores en una actividad y eso me ha satisfecho mis objetivos profesionales», alega.

El Doctor Mengana se ha ocupado no solo de su profesionalización, ha encaminado las competencias en el personal médico y los asistentes con la creación de una cátedra universitaria tras la descentralización de las especialidades, un trabajo que agradece el colectivo laboral.

«Satisfecho con lo hecho, tal vez inconforme con las aspiraciones e intereses de hacer más. Creo que me da satisfacción contribuir con la humanidad, he tenido la oportunidad de cumplir misión en internacionalista, casi seis años de trabajo en el exterior, una labor que me posibilitó contactar con personas de más de veinte países en el cumplimiento de la colaboración médica.

La conversación se interrumpe de golpe, suena el celular y se muestra una foto familiar, un momento oportuno para indagar por quienes respaldan las competencias profesionales alcanzadas por este galeno, un esfuerzo de todos como bien dijera en máxima expresión.

«Mi esposa es una parte inseparable de mí. Creo que ella es una de las cosas más grandes que me han sucedido después de nacer, mutuamente nos hemos ayudado siempre», refiere mientras detalla brevemente el accionar de Maribel Castañeda Guerra, quien durante 30 años ejerciera como ginecobstetra y Jefa del Programa Materno Infantil en el municipio cabecera.

«Ella ha acompañado mis largas horas de estudios, ha compartido el insomnio ante nuevos proyectos, el reto de revisar todo lo que se escribe pues posee esa facilidad para la edición. Sin ella yo creo que no hubiera podido tener esa vida llena de cuestiones gratas. Ella y mis hijos son mis razones más importantes, han sido capitales.

El Doctor Luis Mengana Castillo sabe el valor de la gratitud, hablar de su labor es mencionar a quienes le dieron vida, «le agradezco a mi madre, su tesón y esfuerzo sin eso no fuera médico hoy pues nací en el campo de Villalón, en el poblado de El Caney. Allá mi papá me enseñó a leer y escribir, me llevó hasta el tercer grado porque era maestro, miembro de la Clandestinidad y del Ejército Rebelde.

Además de sus padres, le debe su resilencia a la señora Rafaela Aroche, mientras a su colectivo le reconoce inmensamente, «creo que sin ellos no sería todo lo humano que soy, a sus enseñanzas en el proceso de participar, ellos me hablan, yo me acerco, les hablo, les pido y se cumple», argumenta casi al cierre de su conversación en la que no faltan sus hijos. «Creo que son los que garantizan que se extiendan los latidos de mi corazón en el tiempo. Y mi nieto creo que no me dejará morir».

Conocer al Doctor Mengana como le llaman mientras transita por el perímetro externo del Hogar de Ancianos, es reflexionar en un ser humano excepcional los 365 días del año, un galeno dispuesto al bien de todos en la vida, una cuestión de empeños, retos y sueños.

/lrc/

Comente con nosotros en la página de Facebook y síganos en Twitter y Youtube