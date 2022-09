Un Código, muchas familias…un país

Era el sol de la casa, la tempranera luz de la mañana. Una mujer llena de amanecidas que, a pesar de sus años, guardaba siempre el vigor de la mocedad para darse en bien de sus seres amados. Sus arroces con frijol caballero resultan inolvidables, todavía se le ve en el patiecito del costado recogiendo la cosecha para improvisar algo de último minuto ¡Y qué delicias salían de aquel fogón alimentado por la leña del campito cercano!

No es con tristeza, sino con alegría que Daniela Alejandra recuerda a su abuela, quien fue, me dice, el horcón de casa y una reserva permanente de resiliencia, amor y sabiduría. Porque sabe de esos sentimientos que se entretejen en cada familia, de diversas maneras, hacia sus adultos mayores; porque reconoce en ellos la sapiencia de los años, la forja de linajes, tradiciones e identidades; porque le preocupa su bienestar y sus derechos… el próximo 25 de septiembre votará sí al Código de las Familias.

En Cuba, hoy, en cuatro de cada 10 hogares hay una persona que supera los 60 años de edad y el 21.3 por ciento de la población supera ese rango etario, en tanto, casi 200 mil niños y niñas viven solos con sus abuelos, lo cual refuerza la necesidad de defender y proteger a estos ancianos, quienes a menudo se encuentran en un limbo jurídico. Para el tunero Enio Acosta Leyva esta realidad está representada en el Código de las Familias, el cual otorga mayor participación a los abuelos en la vida familiar y les confiere protección jurídica ante situaciones que hoy forman parte de la realidad social. La abuelidad, sus desafíos, realidades, anhelos…están en la letra y el espíritu del documento.

Un hijo ¿dos madres?

El Código De Las Familias que se someterá a consulta popular como herramienta jurídica, ofrece derechos a personas que, hasta hoy, no los tienen. De la mano del periodista Abdiel Bermúdez llegó hace unos meses, por televisión nacional, la historia de Yaritza y Tamara, dos mujeres que comparten sus vidas y también la maternidad. El reportaje da cuenta de los múltiples obstáculos para realizar su proyecto de vida en común y de cómo en la actualidad, en Cuba, acceder a los servicios de reproducción asistida no les está permitido a las parejas de hecho del mismo sexo, las que quedan sin garantías legales.

En una situación similar, están Yuneisy Escalona y Lisbet Columbié, dos tuneras que contaron a TunasVision de cómo el actual estatus legal respecto a este asunto frena la posibilidad para la unión que ambas consagran: «El doctor de la Consulta de Reproducción Asistida me explicó que no era aún, legalmente, posible la inseminación a través de un donante y me orientaron, además, que el Código de las Familias sí incluía esa posibilidad de que parejas del mismo sexo pudiésemos lograr un embarazo por esa vía», relató a la televisora Yuneisy.

Ellas, al igual que las mujeres solteras y hombres gays, ven limitados sus derechos y deseos de tener descendencia, según la actual legislación.

El reconocimiento de las familias no heteronormativas, el derecho a la reproducción asistida y la adopción son algunas de las demandas de activistas y de la comunidad LGBTIQ+ cubana, contempladas dentro del Código, que será sometido a referendo y en el cual otros aspectos como la gestación solidaria han levantado una ola de opiniones de toda índole.

Los cuidados a la vista

El Código de las Familias reconoce expresamente el derecho de todas las personas al cuidado, lo cual implica su valorización social y parte de la certeza de que todos, desde el nacimiento y hasta la muerte, precisan, en algún momento y, de alguna forma, de cuidados.

Resulta comprensible, entonces, por qué en una de sus disposiciones finales, la norma jurídica ordena al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social que dicte las disposiciones sobre la protección de los derechos de las personas cuidadoras familiares, según corresponda.

A su vez, establece en su artículo 149 que, entre los deberes de las hijas y los hijos menores de edad, está el participar y corresponsabilizarse en el trabajo doméstico y de cuidado en el hogar en correspondencia con su edad, nivel de autonomía progresiva y grado de madurez y con independencia de su sexo.

Todo lo concerniente a los cuidados adquiere más valor, por cuanto se considera una zona donde se concentran mitos, estereotipos y prácticas patriarcales que obstaculizan la igualdad de género. En Cuba, como en otras naciones, la relación entre trabajo remunerado y no remunerado se invierte en detrimento de las mujeres, sobre todo, debido a causas asociadas a patrones culturales estereotipados.

Al respecto, encuestas nacionales revelan que, como promedio, las mujeres dedican 35,3 horas semanales al trabajo no remunerado y los hombres apenas 22,1. Nótese aquí la prevalencia del patrón patriarcal de «hombre proveedor» – «mujer cuidadora», se trata de una realidad históricamente asumida y, por tanto, invisibilizada; sobre ella también arroja luz el Código de las Familias.

Mirar hacia el horizonte futuro

El próximo 25 de septiembre, los cubanos acudirán a las urnas para votar Sí o No al Código de las Familias. Hasta aquí, ha sido un camino largo, reflejo de la pluralidad de opiniones, creencias, experiencias de vida y tantísimas otras cuestiones que median a nuestra sociedad y que, sin dudas, tendrán repercusión en el voto.

«Este será el Código de la diversidad familiar propio de la sociedad plural en que vivimos», destacaba, en una oportunidad, Yamila González Ferrer, vicepresidenta de la Unión Nacional de Juristas de Cuba y una de las gestoras de esta norma en la que, el gran legislador ha sido el pueblo.

Tenemos ante todos, la posibilidad de construir un país mejor, basado en el respeto y la empatía, en el amor y los afectos, en la justicia, en el reconocimiento de los distintos modelos familiares y en la reciprocidad en los deberes y derechos familiares…es el Código que nos retrata para hoy y mira al futuro.

