Decrecen en Las Tunas los accidentes de trabajo en lo que va de año

Las Tunas.- En la provincia de Las Tunas no se lamenta ningún fallecido por accidente de trabajo, cuando está a punto de cerrar el año. No obstante, los especialistas exhortan a seguir cumpliendo las medidas de salud y seguridad en los centros laborales para prevenir hechos lamentables.

De enero a la fecha se produjeron 139 accidentes de trabajo, con igual cantidad de lesionados, 48 menos comparado con la etapa anterior, así lo refiere José Reyes Ruiz, especialista superior de control de política de la Dirección Provincial de Trabajo.

Reyes Ruiz dijo que ello obedece a que «no hemos estado a tiempo completo en los colectivos laborales, debido a la situación con la pandemia, que ha obligado a realizar adecuaciones, reorganizar la labor y mantener la presencia solo del personal imprescindible».

No obstante, el especialista llamó a tener cuidado con la nueva normalidad, cuando se incorpora la mayoría de los trabajadores, se incrementa la actividad productiva y de servicios, aumenta el tiempo de exposición en los puestos laborales y por ende el peligro y el riesgo de accidentes.

Comienza la zafra, uno de los renglones más importantes de la provincia, junto al afán por cumplir los planes económicos antes de finalizar el año, afectados por la falta de insumos y materias primas, lo que aumenta el ritmo de trabajo; en medio de esas urgencias y apuros puede ocurrir algún percance, precisó.

Significó que la premura en cumplir puede llevar al descuido, a pensar que no va a pasar nada al hacer el trabajo cotidiano, no percatarse de que todos los días las condiciones laborales no son las mismas, puede haber cambios o un nuevo factor que influya en un hecho lamentable.

Los organismos que más inciden en la accidentalidad laboral son Salud, Azucarero y la Agricultura, que fueron los que no pararon y se mantuvieron casi a tiempo completo durante la pandemia, señaló Reyes Ruiz.

Entre las causas principales están la conducta del hombre y los problemas técnicos; de ahí que se recomienda un mayor autocuidado porque el trabajador es el recurso más importante de una entidad.

